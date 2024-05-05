Сассуоло - Интер 1:0. Черно-зеленые добывают очень важные очки в борьбе за выживание. Обзор матча и видео гола

В матче 35-го тура Серии А был сыгран матч "Сассуоло" - "Интер". Матч начался голом "черно-зеленых" на 20-й минуте встречи. Миланцы в конце первого тайма смогли сравнять счет, но гол не засчитали из-за офсайда. Во втором тайме никто не забивал и матч закончился со счетом 1:0.

Сейчас "Сассуоло" находится на 19 позиции в турнирной таблице, отставая от "Эмполи" которые вне зоны вылета на 2 очка, но сыграли на матч больше.

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Интер".

Реджо - Эмилия. "Мапей Стэдиум".

"Сассуоло" - "Интер" 1:0

Гол: Лорьенте (20')

