  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Сассуоло - Интер 1:0. Черно-зеленые добывают очень важные очки в борьбе за выживание. Обзор матча и видео гола
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сассуоло - Интер 1:0. Черно-зеленые добывают очень важные очки в борьбе за выживание. Обзор матча и видео гола

Италия

Сассуоло забил первым и сохранил прекрасный результат для себя

Сассуоло - Интер 1:0. Черно-зеленые добывают очень важные очки в борьбе за выживание. Обзор матча и видео гола

Новина українською

В матче 35-го тура Серии А был сыгран матч "Сассуоло" - "Интер". Матч начался голом "черно-зеленых" на 20-й минуте встречи. Миланцы в конце первого тайма смогли сравнять счет, но гол не засчитали из-за офсайда. Во втором тайме никто не забивал и матч закончился со счетом 1:0.

Сейчас "Сассуоло" находится на 19 позиции в турнирной таблице, отставая от "Эмполи" которые вне зоны вылета на 2 очка, но сыграли на матч больше.

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Интер".
Реджо - Эмилия. "Мапей Стэдиум".
"Сассуоло" - "Интер" 1:0
Гол: Лорьенте (20')

По теме
yellow-arrow
Серия А. Второе поражение Интера в сезоне, и вновь от Сассуоло, потеря преимущества и очков Лацио
yellow-arrow
Серия А. Монца - Лацио 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Пиоли: Мы хотим финишировать вторыми
Серия А Интер (Милан) Сассуоло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости