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Сассуоло - Интер 1:0. Черно-зеленые добывают очень важные очки в борьбе за выживание. Обзор матча и видео гола
Сассуоло забил первым и сохранил прекрасный результат для себя
В матче 35-го тура Серии А был сыгран матч "Сассуоло" - "Интер". Матч начался голом "черно-зеленых" на 20-й минуте встречи. Миланцы в конце первого тайма смогли сравнять счет, но гол не засчитали из-за офсайда. Во втором тайме никто не забивал и матч закончился со счетом 1:0.
Сейчас "Сассуоло" находится на 19 позиции в турнирной таблице, отставая от "Эмполи" которые вне зоны вылета на 2 очка, но сыграли на матч больше.
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" - "Интер".
Реджо - Эмилия. "Мапей Стэдиум".
"Сассуоло" - "Интер" 1:0
Гол: Лорьенте (20')
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