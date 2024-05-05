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Тренер украинца в Италии договорился о продлении контракт с командой – инсайдер
С мотивацией попасть в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино продлит свой контракт с клубом. Об этом сообщает Николо Скира.
Текущее соглашение между сторонами подходит к концу в 2025-м году. Новый контракт будет действовать до 2026 года.
Зарплата наставника будет составлять один миллион евро в год + бонусы. Также в соглашение будет включена специальная премия, если “Дженоа” квалифицируется в еврокубки.
Отметим, что генуэзцы сейчас идут на 12 месте в Серии А. Следующий матч они проведут сегодня против "Милана" в 19:00.
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