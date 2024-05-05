Дело сделано. Наполи договорился со Стефано Пиоли

"Наполи" достиг договоренности со Стефано Пиоли. Об этом сообщает La Repubblica.

По имеющейся информации, после попыток убедить Конте возглавить неаполитанский клуб, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис договорился с тренером "Милана" о сотрудничестве, Пиоли возглавит "Наполи" после этого сезона.

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Напомним, Стефано Пиоли возглавлял "Милан" с октября 2019 года. За этот период под его руководством "россонеры" стали чемпионами Италии в сезоне 2021/22.