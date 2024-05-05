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Дело сделано. Наполи договорился со Стефано Пиоли
Пиоли подпишет контракт по схеме 2+1
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" достиг договоренности со Стефано Пиоли. Об этом сообщает La Repubblica.
По имеющейся информации, после попыток убедить Конте возглавить неаполитанский клуб, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис договорился с тренером "Милана" о сотрудничестве, Пиоли возглавит "Наполи" после этого сезона.
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Напомним, Стефано Пиоли возглавлял "Милан" с октября 2019 года. За этот период под его руководством "россонеры" стали чемпионами Италии в сезоне 2021/22.
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