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Дело сделано. Наполи договорился со Стефано Пиоли

Италия

Пиоли подпишет контракт по схеме 2+1

Дело сделано. Наполи договорился со Стефано Пиоли

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" достиг договоренности со Стефано Пиоли. Об этом сообщает La Repubblica.

По имеющейся информации, после попыток убедить Конте возглавить неаполитанский клуб, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис договорился с тренером "Милана" о сотрудничестве, Пиоли возглавит "Наполи" после этого сезона.

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Напомним, Стефано Пиоли возглавлял "Милан" с октября 2019 года. За этот период под его руководством "россонеры" стали чемпионами Италии в сезоне 2021/22.

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Стефано Пиоли Наполи Милан
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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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