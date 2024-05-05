  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тренер Интера подтвердил подписание иранского нападающего
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Интера подтвердил подписание иранского нападающего

Италия

На правах свободного агента

Тренер Интера подтвердил подписание иранского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил переход нападающего "Порту" Мехди Тареми в миланский гранд

“Да, мы подписали Мехди Тареми на условиях бесплатного трансфера из “Порту”. Он важный игрок на международном уровне, забил много голов, поэтому мы очень рады этому переходу”, - сказал Индзаги.

Тареми выступал в “Порту” с 2020-го года. За "драконов" он провел 179 матчей, отличившись 89 голами и 55 ассистами. Контракт иранца с португальским клубом истекает в июне этого года.

По теме
yellow-arrow
Руководство Челси придумало план как приобрести Виктора Осимхена. Известны подробности
yellow-arrow
Рома - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 05.05.2024
yellow-arrow
Дело сделано. Наполи договорился со Стефано Пиоли
Интер (Милан) Симоне Индзаги Мехди Тареми
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DAZN
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости