Тренер Интера подтвердил подписание иранского нападающего

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил переход нападающего "Порту" Мехди Тареми в миланский гранд

“Да, мы подписали Мехди Тареми на условиях бесплатного трансфера из “Порту”. Он важный игрок на международном уровне, забил много голов, поэтому мы очень рады этому переходу”, - сказал Индзаги.

Тареми выступал в “Порту” с 2020-го года. За "драконов" он провел 179 матчей, отличившись 89 голами и 55 ассистами. Контракт иранца с португальским клубом истекает в июне этого года.