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Тренер Интера подтвердил подписание иранского нападающего
На правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подтвердил переход нападающего "Порту" Мехди Тареми в миланский гранд
“Да, мы подписали Мехди Тареми на условиях бесплатного трансфера из “Порту”. Он важный игрок на международном уровне, забил много голов, поэтому мы очень рады этому переходу”, - сказал Индзаги.
Тареми выступал в “Порту” с 2020-го года. За "драконов" он провел 179 матчей, отличившись 89 голами и 55 ассистами. Контракт иранца с португальским клубом истекает в июне этого года.
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