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Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Борьба за Лигу чемпионов в Италии – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 2017-2020 годах четыре раза подряд встреча между "Ромой" и "Ювентусом" состоялась в последних турах лиги. В мае либо в августе в коронавирусный сезон 2019/20. Правда, тогда они не были предельно острыми, поскольку команды уже выполняли или точно не выполняли свои задачи. Но теперь они встречаются в мае, не обеспечив выхода в Лигу Чемпионов. Потому ожидаем очень острую игру.
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Чемпионат Италии, 35-й тур
5 мая 2024. Рим, "Олимпико"
"Рома" 21:45 "Ювентус"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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