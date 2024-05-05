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Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Борьба за Лигу чемпионов в Италии – смотреть онлайн трансляцию матча

Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2017-2020 годах четыре раза подряд встреча между "Ромой" и "Ювентусом" состоялась в последних турах лиги. В мае либо в августе в коронавирусный сезон 2019/20. Правда, тогда они не были предельно острыми, поскольку команды уже выполняли или точно не выполняли свои задачи. Но теперь они встречаются в мае, не обеспечив выхода в Лигу Чемпионов. Потому ожидаем очень острую игру.

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Чемпионат Италии, 35-й тур

5 мая 2024. Рим, "Олимпико"

"Рома" 21:45 "Ювентус"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Телетрансляція матчу Рома - Ювентус
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