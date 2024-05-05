Милан продлит контракт со своим нападающим

"Милан" продлит контракт с сербским нападающим Лукой Йовичем. Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны находятся в шаге от достижения договоренности. Новое соглашение будет действовать до лета 2027-го года.

Текущий контракт Йовича с итальянцами истекает в конце текущего сезона. Он присоединился к команде в прошлом сентября, подписав годовалый контракт.

На счету серба девять голов и один ассист в 28 матчах во всех турнирах этого сезона. Правда, в рамках Серии А он выходил в основе лишь на 29% поединков.