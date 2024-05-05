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Милан продлит контракт со своим нападающим
Стороны практически договорились
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" продлит контракт с сербским нападающим Лукой Йовичем. Об этом сообщает Николо Скира.
Стороны находятся в шаге от достижения договоренности. Новое соглашение будет действовать до лета 2027-го года.
Текущий контракт Йовича с итальянцами истекает в конце текущего сезона. Он присоединился к команде в прошлом сентября, подписав годовалый контракт.
На счету серба девять голов и один ассист в 28 матчах во всех турнирах этого сезона. Правда, в рамках Серии А он выходил в основе лишь на 29% поединков.
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