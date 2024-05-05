  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский не сыграет против Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский не сыграет против Милана

Италия

В который раз подряд пропустит игру Дженоа

Малиновский не сыграет против Милана

Фото - ФК Марсель / автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 5-го мая, в Италии состоится матч 35-го тура Серии А, в котором "Дженоа" приедет в гости к "Милану". Поединок начнется в 19:00.

Украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский не попал в заявку на матч - он продолжает восстанавливаться после травмы. Это будет его 5-я подряд пропущенная игра.

В этом сезоне украинец сыграл за "Дженоа" 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Рома – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Милан продлит контракт со своим нападающим
yellow-arrow
Тренер Интера подтвердил подписание иранского нападающего
Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дженоа
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости