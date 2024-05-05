Малиновский не сыграет против Милана

Сегодня, 5-го мая, в Италии состоится матч 35-го тура Серии А, в котором "Дженоа" приедет в гости к "Милану". Поединок начнется в 19:00.

Украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский не попал в заявку на матч - он продолжает восстанавливаться после травмы. Это будет его 5-я подряд пропущенная игра.

В этом сезоне украинец сыграл за "Дженоа" 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.