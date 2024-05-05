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Малиновский не сыграет против Милана
В который раз подряд пропустит игру Дженоа
Фото - ФК Марсель / автор невідомий
Сегодня, 5-го мая, в Италии состоится матч 35-го тура Серии А, в котором "Дженоа" приедет в гости к "Милану". Поединок начнется в 19:00.
Украинский полузащитник генуэзцев Руслан Малиновский не попал в заявку на матч - он продолжает восстанавливаться после травмы. Это будет его 5-я подряд пропущенная игра.
???? I convocati per #MilanGenoa ???????? pic.twitter.com/bpzmhny4Or— Genoa CFC (@GenoaCFC) May 5, 2024
В этом сезоне украинец сыграл за "Дженоа" 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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