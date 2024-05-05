Серия А. Кальяри вновь упускает победу в концовке

Серия А. 35-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Лечче" 1:1

Голы: Гаэтано 26 - Крстович 84

Удаление: Гаэтано 44 (К, прямая красная)

Вчерашняя победа "Сассуоло" с 19-го места над самим "Интером" должна была заставить других аутсайдеров шевелится. В том числе и "Кальяри", опережавшего "нероверди" на момент начала своего матча лишь на три очка. Сарды еще и играли дома и сразу после полного разгрома в гостях от середняка "Дженоа" (0:3). Потому против "Лечче" нужно было реабилитироваться, вернуть уверенность в себе.

Самому "Лечче" победа и очки вообще не настолько критически нужны. Его уверенность в себе после двух побед подряд и ничьей с "Монцей" вполне на уровне. Он на 13-ом месте, близок к спасению, и каждое очко приближает к нему. Сегодня еще и проявил характер, отыгравшись в концовке. Вообще-то, судя по последним 30-ти минутам игры и добавленному времени, был обязан побеждать.

В первый час игры ощущение было противоположным. Владеть мячом сегодня "Кальяри" не особо собирался. Но атаковал чаще и опасней. Выиграл час по ударам по воротам со счетом 9:4. Подводила неточность. Лападула через себя пробил в центр ворот, где был вратарь. Дейола забил с рикошетом с линии штрафной, но подыграл себе рукой. Угловой выбили на Гаэтано, тот неуклюже пробил, но Мина подправил.

В концовке тайма Гаэтано въехал в ногу сопернику, ВАР вмешался, и Маттео Марченаро изменил желтую карточку на красную. В начале второго еще ничего особо не изменилось. Но к 60-ой минуте хозяева устали. После нее они проиграли по ударам по воротам со счетом 0:12. Скуффет отбивал удар головой Пьеротти из-под перекладины, Уден чуть не попал слета. Алмквист точно прострелил на Крстовича.

Сарды, известные умением забивать в концовке матчей (как против "Аталанты" и "Интера" в апреле), пропустили в концовке и упустили победу во втором домашнем матче подряд. Как и против "Ювентуса". Еще и могли упустить ничью. Ведь после гола Крстовича гости Баширотто и Сансоне ударами головой попадали в каркас ворот, также Скуффет отбил мощный удар Блена и добивание Жендрея.

"Лечче" остается 13-ым в восьми очках над зоной вылета. Он не проиграл в седьмом из девяти последних матчей, пусть и четыре из них - ничьи. Он близок к спасению. "Кальяри" же лишь в одном месте под ним, но в четырех очках. Не проиграл в девятом из 11-ти последних матчей, но шесть из них - ничьи. А ему нужны победы.