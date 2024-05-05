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Коваленко снова не попал в стартовый состав Эмполи на матч Серии А
Игрок резерва
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко оказался на скамейке запасных на матч 35-го тура Серии А против "Фрозиноне". Команды ведут борьбу за выживание - коллектив украинца находится на 17-м месте, а их соперник на 16-м.
Alle 15.00 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Frosinone; ecco la formazione scelta da mister Nicola ⬇— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) May 5, 2024
EMPOLI: Caprile; Pezzella, Grassi, Niang, Gyasi, Marin, Bereszynski, Fazzini, Cambiaghi, Luperto, Ismajli. pic.twitter.com/uwP9ixLhZg
Поединок "Эмполи" - "Фрозиноне" начнется в 16:00. Следить за счетами вы можете на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
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