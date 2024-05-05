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Коваленко снова не попал в стартовый состав Эмполи на матч Серии А

Италия

Игрок резерва

Коваленко снова не попал в стартовый состав Эмполи на матч Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко оказался на скамейке запасных на матч 35-го тура Серии А против "Фрозиноне". Команды ведут борьбу за выживание - коллектив украинца находится на 17-м месте, а их соперник на 16-м.

Поединок "Эмполи" - "Фрозиноне" начнется в 16:00. Следить за счетами вы можете на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

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Источник:
Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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