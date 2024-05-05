Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Верона - Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча
Фиалкам легче в еврокубках
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Фиорентина" уже всеми мыслями в полуфинале Лиги конфренций, который состоится в среду. В 35-м туре Серии А против "Вероны" тренерский штаб "фиалок" решил играть вторым составом. Поэтому, поражению со счетом 1:2 удивляться не стоит.
"Верона" занимает 14-е место в чемпионате, пока успешно пытаясь избежать зоны вылета. "Фиорентина" - на 8-й строчке. До еврокубковой зоны еще 6 очков, однако позади "дышат в спину" "Наполи" и "Торино".
Серия А. 35-й тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Фиорентина" 2:1
Голы: Лазович 13 (пен.), Нослин 59 - Кастровилли 42
Популярное сейчас
- Динамо Киев - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024
- Барселона принялась искать замену Левандовскому. Известно, кто главный фаворит
- Дело сделано. Наполи договорился со Стефано Пиоли
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО