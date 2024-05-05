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Серия А. Верона - Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Фиалкам легче в еврокубках

Серия А. Верона - Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Фиорентина" уже всеми мыслями в полуфинале Лиги конфренций, который состоится в среду. В 35-м туре Серии А против "Вероны" тренерский штаб "фиалок" решил играть вторым составом. Поэтому, поражению со счетом 1:2 удивляться не стоит.

"Верона" занимает 14-е место в чемпионате, пока успешно пытаясь избежать зоны вылета. "Фиорентина" - на 8-й строчке. До еврокубковой зоны еще 6 очков, однако позади "дышат в спину" "Наполи" и "Торино".

Серия А. 35-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Лазович 13 (пен.), Нослин 59 - Кастровилли 42

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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