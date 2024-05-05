Серия А. Веселая игра и 3:3 между Миланом и Дженоа при грустных трибунах

Серия А. 35-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа" 3:3

Голы: Флоренци 45, Габбия 72, Жиру 75 - Ретеги 5 (пен.), Экубан 48, Тиав 87 (автогол)

"Милан": Спортьелло, Флоренци (Калулу 80), Габбия, Томори, Эрнандес, Беннасер (Адли 80), Рейндерс, Чуквуэзе (Тиав 81), Пулишич, Леау (Окафор 68), Жиру

"Дженоа": Х. Мартинес, Вольякко (Читтадини 86), Де Винтер, Васкес, Спенс, Торсби, Бадель (Строотман 74), Френдруп, Мартин (Хапс 74), Экубан (Пападопулос 87), Ретеги

Предупреждения: Рейндерс 43 - Васкес 90+4

Главный арбитр: Алессандро Пронтера

"Милан" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов еще в предыдущем туре. "Дженоа" тогда же обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон. За что еще играть? "Россонери" хотят удержаться на втором месте. Но гандикап там есть, да и "Ювентус" почти не побеждает, то есть не преследует, то есть нет давления. В такой ситуации сегодня на "Сан Сиро" получилась веселая игра.

Давление все же присутствовало. И весьма неприятное. От собственных ультрас, недовольных нынешним сезоном и кандидатурами главного тренера на следующий. Сегодня они пришли с серией баннеров, в которых требовали поведения гранда, а не середняка. При этом не принесли ни флаги, ни музыкальные инструменты и не поддерживали команду. А за десять минут до окончания матча ушли со стадиона.

В такой атмосфере "Милан" пропустил быстро. Центральный защитник Вольякко прорвался в штрафную и был сбит коллегой по амплуа Томори. Сегодня не было лучшего игрока и бомбардира "Дженоа" Гудмундссона, так что пенальти исполнил Ретеги и попал. После чего игра полностью переместилась к штрафной Мартинеса. Но без особых дивидендов до последней минуты первого тайма.

Генуэзцы - гроза грандов. Даже в гостях в нынешнем сезоне уже играли вничью с "Ювентусом", "Болоньей", "Фиорентиной", "Наполи", побеждали "Лацио". И в Милане боролись. Тем не менее, опасные моменты миланцы создали. Пулишич закручивал из левой части штрафной в стойку. Из-за пределов штрафной бил под перекладину - Мартинес потащил. Потащил и удар головой Эрнандеса.

В итоге забить фавориту удалось. Чуквуэзе навесил справа, а правый защитник Флоренци вдруг оказался на позиции центрфорварда и замкнул головой в упор. Его первый гол в сезоне.

Второй тайм начался так же, как и первый. Голом гостей. И вновь центральный защитник Вольякко отличился. Теперь он навесил справа, а Экубан перепрыгнул Габбию и забил головой. Спортьелло даже не прыгал. Далее игра вновь перешла к воротам Мартинеса. И вновь с в целом организованной "Дженоа", но и с моментами "Милана". С голами. Хотя не только "Милана".

Эрнандес прорвался через полполя, но пробил слабо. Окафор прорвался справа и оставил Жиру перед вратарем, но тот умудрился пробить ужасно. Флоренци навесил угловой, и Габбия уже замкнул головой четко. 2:2. Пулишич прорвался справа, забросил в центр, а там Жиру аккуратно пристроился и пробил слета. 3:2. Торсби прорвался справа, прострел отскочил от Тиава в его же ворота. 3:3.

Эрнандес мог вернуть победу хозяевам, но слета пробил неточно.

"Милан" не выигрывает шестой матч подряд во всех турнирах. Четвертый подряд в лиге. Его гандикап над "Ювентусом" теперь составляет шесть очков при матче туринцев в запасе. "Дженоа" же не проигрывает девятый из десяти последних гостевых матчей лиги. Шестой из семи на всех полях. Она спокойно сидит на 12-ом месте и играет в свое удовольствие.

Руслан Малиновский пропустил и этот матч из-за травмы. В последний раз он играл за "Дженоа" 30-го марта.