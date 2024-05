Фанаты Милана протестовали на матче против Дженоа: вывесили баннеры и заранее покинули стадион

Ультрас “Милана” устроили протест во время матча 35 тура чемпионата Италии против “Дженоа”.

На их секторе они вывесили бойкотные баннеры. Также во время пребывания на стадионе фаны преимущественно молчали. На 77-й минуте ультрас начали покидать “Сан Сиро”.

???????????? Unusual sight at San Siro... Milan's ultra group have boycotted the game and are protesting against the ownership.



Banner reads: "Sound of Silence." ???? pic.twitter.com/81dmyL3oPz