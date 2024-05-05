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Фанаты Милана протестовали на матче против Дженоа: вывесили баннеры и заранее покинули стадион

Италия

Терпение действий руководства закончилось

Фанаты Милана протестовали на матче против Дженоа: вывесили баннеры и заранее покинули стадион

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ультрас “Милана” устроили протест во время матча 35 тура чемпионата Италии против “Дженоа”.

На их секторе они вывесили бойкотные баннеры. Также во время пребывания на стадионе фаны преимущественно молчали. На 77-й минуте ультрас начали покидать “Сан Сиро”.

Такие действия вызваны: отсутствием ясности со стороны клуба относительно настоящих целей, проблемами трансферного рынка, победой в чемпионате "Интером", действиями руководства и многим другим.

Особенно, как указывают фанаты, это касается последних двух лет. В сезоне 2021/2022 "Милан" выиграл Скудетто, но после этого дела команды не пошли вверх. Болельщики ожидают реальных шагов вперед от руководства клуба.

"Теперь наше терпение закончилось", - отметили фанаты в своих заявлениях.

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Милан
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Источник:
calciomercato
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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terber (ternopil)
05.05.2024 в 21:50
а де ті фани були напротязі 15 років коли Мілан був ніякий
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Комментарии 1
terber (ternopil)
05.05.2024 в 21:50
а де ті фани були напротязі 15 років коли Мілан був ніякий
Ответить
0
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