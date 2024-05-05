Фанаты Милана протестовали на матче против Дженоа: вывесили баннеры и заранее покинули стадион

Ультрас “Милана” устроили протест во время матча 35 тура чемпионата Италии против “Дженоа”.

На их секторе они вывесили бойкотные баннеры. Также во время пребывания на стадионе фаны преимущественно молчали. На 77-й минуте ультрас начали покидать “Сан Сиро”.

???????????? Unusual sight at San Siro... Milan's ultra group have boycotted the game and are protesting against the ownership.



Banner reads: "Sound of Silence." ???? pic.twitter.com/81dmyL3oPz — EuroFoot (@eurofootcom) May 5, 2024

Такие действия вызваны: отсутствием ясности со стороны клуба относительно настоящих целей, проблемами трансферного рынка, победой в чемпионате "Интером", действиями руководства и многим другим.

Особенно, как указывают фанаты, это касается последних двух лет. В сезоне 2021/2022 "Милан" выиграл Скудетто, но после этого дела команды не пошли вверх. Болельщики ожидают реальных шагов вперед от руководства клуба.