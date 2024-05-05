Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты Милана протестовали на матче против Дженоа: вывесили баннеры и заранее покинули стадион
Терпение действий руководства закончилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Ультрас “Милана” устроили протест во время матча 35 тура чемпионата Италии против “Дженоа”.
На их секторе они вывесили бойкотные баннеры. Также во время пребывания на стадионе фаны преимущественно молчали. На 77-й минуте ультрас начали покидать “Сан Сиро”.
???????????? Unusual sight at San Siro... Milan's ultra group have boycotted the game and are protesting against the ownership.— EuroFoot (@eurofootcom) May 5, 2024
Banner reads: "Sound of Silence." ???? pic.twitter.com/81dmyL3oPz
Такие действия вызваны: отсутствием ясности со стороны клуба относительно настоящих целей, проблемами трансферного рынка, победой в чемпионате "Интером", действиями руководства и многим другим.
Особенно, как указывают фанаты, это касается последних двух лет. В сезоне 2021/2022 "Милан" выиграл Скудетто, но после этого дела команды не пошли вверх. Болельщики ожидают реальных шагов вперед от руководства клуба.
"Теперь наше терпение закончилось", - отметили фанаты в своих заявлениях.
Популярное сейчас
- Шахтер и Динамо громят соперников перед Украинским Классическим. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Неоднозначная игра. Оценки Мудрика после встречи с Вест Хэмом
- Девять волейболистов отказались играть за сборную Украины
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
Комментарии 1