Серия А. Рома - Ювентус 1:1. Непредсказуемый путь к предсказуемому результату

Серия А. 35-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 1:1

Голы: Лукаку 15 - Бремер 31

"Рома": Свилар, Р. Кристенсен, Льоренте, Ндика, Анхелиньо, Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Бове 78), Бальданци (Азмун 69), Дибала (Залевски 46), Лукаку (Абрахам 68)

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа (Костич 61), Локателли, МакКенни, Рабио, Камбиазо (Алькарас 84), Кьеза (Кен 76), Влахович (Милик 76)

Предупреждения: Абрахам 84 - Веа 4, Рабио 71

Главный арбитр: Андреа Коломбо

В прогнозе я написал, что обе команды ныне не способны победить, и потому на этом матче написано "ничья". Дав конкретный счет 1:1. В итоге такой счет и получился. Однако путь к нему вышел неожиданно не унылым, усталым, шаблонным, неизобретательным, а наоборот - динамичным, веселым, интересным, эмоциональным, с явным желанием команд. С 35-ю ударами по воротам, из них 11-ю - в створ.

Между матчами против "Байера" в Лиге Европы "Рома" думала о нем. Еще и о поражении от него дома, весьма удручавшем и вызвавшем даже злость болельщиков на некоторых игроков. Из-за чего те прикрыли комментарии на своих страницах в соцсетях. Даниэле Де Росси постоянно говорит об усталости, об остром недостатке сил. В лиге сегодня состоялся пятый матч без побед из последних восьми.

"Ювентус" же просто в кризисе, в очень плохой форме в лиге и под шквалом критики. В Кубке он вышел в финал, хотя и там не показал ничего особенного. Ну а в Серии А в девяти последних матчах, включая отчетный, сыграл вничью шесть раз, дважды проиграл и лишь однажды выиграл. Причем четыре последних матча завершились ничьими. В гостях в лиге он не побеждал уже в семи матчах подряд.

Так что сегодняшний результат логичен. Вот только путь к нему оказался нелогичным. Во всех смыслах. И неожиданным из-за формы команд, и игровой, и физической. И не поддающимся анализу. Четко можно заявить лишь о 61-ом проценте владения мячом "Ромой". А на самом деле отрезки доминирования, опасные атаки и атаки вообще сменялись как в калейдоскопе, будто постоянным движением маятника.

Началось с чуть неточного крученого удара Кьезы и его прорыва, который Влахович замкнул неточно. Кристенсен ответил ударом головой в перекладину с навеса. Дибала удержал мяч в поле справа, Кристанте получил, пробил, Гатти вытащил с линии ворот, но Лукаку добил. "Юве" ответил давлением, один из угловых выбили недалеко, Кьеза вернул навес, и Бремер в борьбе замкнул головой.

Второй тайм также начал Кьеза. Прорвался и мощно пробил в стойку. Также продолжил Влахович неточным ударом с хорошей позиции. Затем арбитр пожалел Веа, не показав вторую желтую за болезненный подкат, пусть и не умышленный. Тимоти сразу же заменили. Кьеза вновь закрутил, Свилар в падении отбил. Отбил и мощный удар Рабио. А Пеллегрини замкнул прострел неточно из-за касания Бремера.

Ближе к концовке моментов стало еще больше. Сейв Данило на линии ворот от Кристенсена. Локателли бьет слета с рикошетом, и Свилар еле-еле тащит из-под перекладины. Тащит и удар головой Кена под перекладину. Абрахам получает мяч перед вратарем, но Щенсны спасает. И эта невероятно веселая игра чудом завершается 1:1, а не 4:4.

"Ювентус" не победил и потому не обеспечил себе место в Лиге Чемпионов уже сегодня. Не сумел и приблизиться к "Милану", который также сыграл вничью. Хотя не подпустил "Рому", что очень важно. Он третий. "Рома" же остается на пятом, лигочемпионском, месте, но "Аталанта" в трех очках позади при двух матчах в запасе. Даже "Лацио" в четырех при равенстве матчей.