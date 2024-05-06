  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лаутаро Мартинес хочет продлить свой контракт с Интером
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лаутаро Мартинес хочет продлить свой контракт с Интером

Италия

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Лаутаро Мартинес хочет продлить свой контракт с Интером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Нерадзурри" оформили свое юбилейное 20-е Скудетто в недавнем миланском дерби, когда победили "россонери" со счетом 2:1. Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес очень доволен тем, как команда провела этот сезон и намерен продолжить карьеру в итальянском клубе.

"С тех пор, как я пришел в "Интер", они относятся ко мне по-особенному. Я благодарен, в футболе никогда не знаешь, что случится, но в Милане мне очень хорошо. У меня есть желание продлить контракт с "Интером", надеюсь, мы сможем закрыть это дело. В прошлом году мы прошли путь, который был фундаментальным. Дойти до финала (Лиги чемпионов) сложно, мы играли очень хорошие игры с самого начала. Скудетто в дерби было чем-то важным, чем-то особенным. Это день, который мы никогда не забудем. Такого никогда не было. Мы вошли в историю этого великого клуба, это очень важная вещь для нас", - заявил нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Добавим, что в этом сезоне аргентинец провел 42 матча, где отметился 26 голами и 6 передачами.

По теме
yellow-arrow
Аллегри о результатах игры в Риме: Мы привезли домой важную ничью
yellow-arrow
35 ударов - 2 гола. Рома - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Даниэле Де Росси о ничьей с Ювентусом: Я думаю, что мы сыграли очень хорошую игру
Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости