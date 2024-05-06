Лаутаро Мартинес хочет продлить свой контракт с Интером

"Нерадзурри" оформили свое юбилейное 20-е Скудетто в недавнем миланском дерби, когда победили "россонери" со счетом 2:1. Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес очень доволен тем, как команда провела этот сезон и намерен продолжить карьеру в итальянском клубе.

"С тех пор, как я пришел в "Интер", они относятся ко мне по-особенному. Я благодарен, в футболе никогда не знаешь, что случится, но в Милане мне очень хорошо. У меня есть желание продлить контракт с "Интером", надеюсь, мы сможем закрыть это дело. В прошлом году мы прошли путь, который был фундаментальным. Дойти до финала (Лиги чемпионов) сложно, мы играли очень хорошие игры с самого начала. Скудетто в дерби было чем-то важным, чем-то особенным. Это день, который мы никогда не забудем. Такого никогда не было. Мы вошли в историю этого великого клуба, это очень важная вещь для нас", - заявил нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Добавим, что в этом сезоне аргентинец провел 42 матча, где отметился 26 голами и 6 передачами.