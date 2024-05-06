Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лаутаро Мартинес хочет продлить свой контракт с Интером
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Нерадзурри" оформили свое юбилейное 20-е Скудетто в недавнем миланском дерби, когда победили "россонери" со счетом 2:1. Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес очень доволен тем, как команда провела этот сезон и намерен продолжить карьеру в итальянском клубе.
"С тех пор, как я пришел в "Интер", они относятся ко мне по-особенному. Я благодарен, в футболе никогда не знаешь, что случится, но в Милане мне очень хорошо. У меня есть желание продлить контракт с "Интером", надеюсь, мы сможем закрыть это дело. В прошлом году мы прошли путь, который был фундаментальным. Дойти до финала (Лиги чемпионов) сложно, мы играли очень хорошие игры с самого начала. Скудетто в дерби было чем-то важным, чем-то особенным. Это день, который мы никогда не забудем. Такого никогда не было. Мы вошли в историю этого великого клуба, это очень важная вещь для нас", - заявил нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.
Добавим, что в этом сезоне аргентинец провел 42 матча, где отметился 26 голами и 6 передачами.
Популярное сейчас
- Фанаты Милана протестовали на матче против Дженоа: вывесили баннеры и заранее покинули стадион
- Салах установил уникальный рекорд результативности АПЛ
- Сикан ответил, планирует ли он опередить Ваната в гонке бомбардиров
- Серия А. Веселая игра и 3:3 между Миланом и Дженоа при грустных трибунах
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО