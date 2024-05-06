35 ударов - 2 гола. Рома - Ювентус 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 35-го тура чемпионата Италии на римском "Олимпико" состоялся матч между "Ромой" и "Ювентусом". Команды разошлись миром - 1:1.

На гол Ромелу Лукаку на 15-й минуте "бьянконери" ответили точным ударом Глейсона Бремера.

"Рома" по-прежнему занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А. Положение "Ювентуса" тоже не изменилось - подопечные Массимиллиано Аллегри находятся на 3-й строчке, опережая "Болонью" всего на два очка.

Серия А. 35-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 1:1

Голы: Лукаку 15 - Бремер 31