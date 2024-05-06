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Даниэле Де Росси о ничьей с Ювентусом: Я думаю, что мы сыграли очень хорошую игру

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Даниэле Де Росси о ничьей с Ювентусом: Я думаю, что мы сыграли очень хорошую игру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера на "Стадио Олимпико" "волки" добыли одно очко в противостоянии со "старой синьорой". Благодаря этому "Рома" увеличила свой отрыв над "Аталантой" до трех пунктов, но подопечные Гасперини имеют на две игры меньше. Тренер римлян Даниэле Де Росси после матча с Ювентусом заявил, что остался доволен таким результатом поединка.

"Это ничья. Я думаю, что мы сыграли очень хорошую игру. Сорок восемь часов назад мы были здесь уставшие после очень напряженной игры, где мы боролись до конца, и сегодня мы показали такое выступление. Я могу только гордиться и радоваться. Мы возвращаемся, и ничьи не приносят нам особого удовольствия, но отношение, то, как ребята помогают друг другу... это доказательство того, что они хотят чего-то достичь, результата, цели, к которой они никогда не перестают стремиться. Я очень доволен таким подходом, такой игрой, я их поблагодарил. Да, немного везения могло бы нам помочь. Они также часто атаковали, мы провели хорошую игру. Они сильные, действительно сильные. У них есть исключительные игроки, и это тоже надо отдать им должное", - цитирует Даниэле Де Росси La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что свой следующий поединок в Серии А "Рома" сыграет 12 мая на выезде против "Аталанты".

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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