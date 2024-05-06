Аллегри о результатах игры в Риме: Мы привезли домой важную ничью

"Ювентус" продолжает буксовать, но и при этом добывать очки. Для подопечных Массимилиано Аллегри результат с "Ромой" стал четвертой ничьей подряд в Серии А и сохраняет шестиочковый отрыв от "волков", которые находятся на 5-й позиции. Тренер "старой синьоры" отметил, что его команда рисковала проиграть этот матч.

"Мы привезли домой важную ничью. В конце мы допустили два легких удара за одну минуту, но Щенсный великолепно себя проявил. Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. У нас были шансы, потом в последние две минуты было странное владение мячом. Теперь мы думаем о воскресном матче. Потом будет финал Кубка Италии. На будущее клуб будет оценивать состав. Сейчас мы близки к Лиге чемпионов и нас ждет прекрасный финал Кубка", - цитирует Массимилиано Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что следующий свой матч "Ювентус" проведет 12 мая на своем поле против "Салернитаны".