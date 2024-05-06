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Дюмфрисом интересуется несколько клубов АПЛ - защитник Интера хочет перейти только в МЮ

Италия

Решение за миланцами

Дюмфрисом интересуется несколько клубов АПЛ - защитник Интера хочет перейти только в МЮ

Фото: SempreInter

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Защитник "Интера" Дензел Дюмфрис может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 28-летний нидерландец интересуются ряд клубов АПЛ, однако Дюмфрис не хочет уходить в середняк чемпионата и серьёзно рассматривает лишь вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед". Отмечается, что шанс на этот трансфер возрастут в случае, если Эрик тен Хаг (соотечественник Дензела) останется на должности главного тренера манкунианцев.

Впрочем, сам Дюмфрис не горит желанием покидать "Интер". На данный момент стороны ведут переговоры о продлении действующего контракта, срок которого истекает следующим летом.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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