Клубы Серии А единогласно проголосовали против правительственной реформы финансового контроля

Клубы итальянской Серии А единогласно отклонили предложение правительства о создании нового агентства, которое бы контролировало их финансовое состояние.

Сейчас контролем занимается COVISOC, автономный орган, но с членами, назначенными спортивными организациями FIGC и CONI. Министр спорта Андреа Абоди предложил создать новую правительственную комиссию, которая бы проводила ежегодные стресс-тесты клубов перед регистрацией на новый сезон, чтобы предотвратить банкротство.

Однако, футбольное сообщество категорически против такой идеи. Лига обнародовала заявление после экстренного заседания, подчеркнув свою приверженность к улучшению экономической устойчивости и прозрачности проверок.