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Клубы Серии А единогласно проголосовали против правительственной реформы финансового контроля

Италия

Серии А обнародовала заявление

Клубы Серии А единогласно проголосовали против правительственной реформы финансового контроля

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы итальянской Серии А единогласно отклонили предложение правительства о создании нового агентства, которое бы контролировало их финансовое состояние.

Сейчас контролем занимается COVISOC, автономный орган, но с членами, назначенными спортивными организациями FIGC и CONI. Министр спорта Андреа Абоди предложил создать новую правительственную комиссию, которая бы проводила ежегодные стресс-тесты клубов перед регистрацией на новый сезон, чтобы предотвратить банкротство.

Однако, футбольное сообщество категорически против такой идеи. Лига обнародовала заявление после экстренного заседания, подчеркнув свою приверженность к улучшению экономической устойчивости и прозрачности проверок.

"Клубы единогласно проголосовали против предложения создать государственное агентство для надзора за финансовым состоянием профессиональных футбольных клубов, подтверждая важность автономии спорта от политики", - говорится в заявлении Серии А.

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Серия А
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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