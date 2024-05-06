Защитник Ювентуса рискует пропустить финал Кубка Италии из-за травмы

Защитник "Ювентуса" Данило Луис да Силва может пропустить финал Кубка Италии против "Аталанты" из-за травмы, полученной в матче против "Ромы" (1:1).

"Ювентус" подтвердил, что бразильский защитник прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока повреждение подколенного сухожилия.

Данило пропустит ближайший матч против "Салернитаны", а его участие в финале Кубка Италии (15 мая) будет зависеть от хода восстановления.