  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Защитник Ювентуса рискует пропустить финал Кубка Италии из-за травмы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ювентуса рискует пропустить финал Кубка Италии из-за травмы

Италия

Сроки восстановления пока неизвестны

Защитник Ювентуса рискует пропустить финал Кубка Италии из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ювентуса" Данило Луис да Силва может пропустить финал Кубка Италии против "Аталанты" из-за травмы, полученной в матче против "Ромы" (1:1).

"Ювентус" подтвердил, что бразильский защитник прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока повреждение подколенного сухожилия.

Данило пропустит ближайший матч против "Салернитаны", а его участие в финале Кубка Италии (15 мая) будет зависеть от хода восстановления.

Читайте такжеАллегри о результатах игры в Риме: Мы привезли домой важную ничью
По теме
yellow-arrow
Серия А. Камбек сравнивает Аталанту с лигочемпионским местом
yellow-arrow
Клубы Серии А единогласно проголосовали против правительственной реформы финансового контроля
yellow-arrow
Журналист Sky Sport Italia: Наполи ищет форварда с характеристиками Лукаку - Довбик под них подходит
Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Данило Луис да Силва
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости