Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ювентуса рискует пропустить финал Кубка Италии из-за травмы
Сроки восстановления пока неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ювентуса" Данило Луис да Силва может пропустить финал Кубка Италии против "Аталанты" из-за травмы, полученной в матче против "Ромы" (1:1).
"Ювентус" подтвердил, что бразильский защитник прошел медицинское обследование, которое выявило у игрока повреждение подколенного сухожилия.
Данило пропустит ближайший матч против "Салернитаны", а его участие в финале Кубка Италии (15 мая) будет зависеть от хода восстановления.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Днепр-1 – Кривбасс 1:0. Звездное время 18-летнего Гаджиева
- Фанаты Милана протестовали на матче против Дженоа: вывесили баннеры и заранее покинули стадион
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн