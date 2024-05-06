Серия А. Камбек сравнивает Аталанту с лигочемпионским местом

Серия А. 35-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Аталанта" 1:2

Голы: Чауна 18 - Скамакка 57, Коопмейнерс 63

"Салернитана": Фиорильо, Пасалидис (Пеллегрино 60), Фасио, Пирола, Самбия (Дзаноли 69), Л. Кулибали, Башич, Брадарич (Сфайт 77), Чауна, Виньято (Леговски 69), Иквуэмеси (Вайссманн 60)

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини (Руджери 46), Хиен, Де Роон, Хатебур, Эдерсон (Коопмейнерс 46), Пашалич, Дзаппакоста, Миранчук (Де Кетеларе 46), Скамакка (Джимсити 80), Лукман (Туре 83)

Предупреждениe: Пасалидис 45

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

Терять очки в этом матче "Аталанте" было абсолютно запрещено. После ничьих абсолютно всех конкурентов в борьбе за лигочемпионскую зону - "Ювентуса", "Болоньи", "Ромы", "Лацио". Против последней команды лиги, которая математически вылетела в предыдущем туре, а реально - давно, которая набрала одно очко в предыдущих семи турах, два - в 11-ти, три - в 16-ти...

Бергамцы в итоге очки не потеряли. Хотя отыграли крайне невзрачно и по такому отношению к игре и к стартовому составу заслуживали быть наказанными. Они и были наказаны, пропустив первыми. Но в начале второго тайма выпустили на поле лидеров атаки - Де Кетеларе и Коопмейнерса - и последний сделал оба гола. А в концовке повезло не пропустить.

С другой стороны, предъявлять претензии как-то глупо. Уместно было, когда добыла лишь одну победу и шесть очков в семи турах лиги. Но сразу после этого она одержала уже три победы в Серии А подряд, включая сегодняшнюю. Одновременно с выходом в финал Кубка Италии и борьбой в Лиге Европы, где в четверг ожидает ответный полуфинальный матч...

В первом тайме фаворит владел мячом 73 процента времени, по ударам по воротам победил со счетом 8:3. Но в створ попал лишь однажды. Лукман не попадал с линии штрафной, Миранчук по итогам комбинации. Скамакка развернулся, пробил и попал в... Миранчука, еще и в офсайде. Лукман замкнул прострел Джанлуки чуть-чуть неточно.

А "Салернитана" тем временем забила. Чауна получил мяч от Виньято на грани офсайда, развернул Де Роона и закрутил в дальний нижний угол. А еще одна попытка автора гола проскочила вдоль ворот после рикошета. Второй тайм этот же Чауна начал ударом издали, отбитым Карнезекки.

Лишь затем "Аталанта" проснулась. Лукман прорвался, но не попал в ворота с 11-ти метров. Зато попал Скамакка с пяти, забив свой девятый гол в десяти последних матчах во всех турнирах. Коопмейнерс забросил налево, а Пашалич прострелил. Вскоре же угловой выбили плохо, и Коопмейнерс технично пробил низом издали. Вратарь даже не прыгнул.

Скамакка еще прорывался и не попадал в ворота. Но и Вайссман пробивал, заставляя Хатебура блокировать животом прямо перед воротами. Карнезекки радостно хлопал его по спине и обнимал. Чауна также прорвался, убрал Джимсити, но пробил выше с острого угла.

"Аталанта" сравнивается по очкам с "Ромой", которая начинала тур на пятом, лигочемпионском, месте. До четвертого "Болоньи" четыре очка, до "Ювентуса" - шесть. При этом по сравнению со всеми этими командами у бергамцев матч в запасе.