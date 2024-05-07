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Удинезе - Наполи 1:1. Незасчитанный гол в конце. Обзор матча и видео голов

Италия
Обновлено

Команда Фабио Каннаваро забили в дополнительное время и вырвали ничью

Удинезе - Наполи 1:1. Незасчитанный гол в конце. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 35-го тура Серии А был сыгран матч "Удинезе" - "Наполи". Команда Каннаваро на 90+2 минуте встречи смогла забить гол и сравнять счет.

Сейчас прошлогодний чемпион "Наполи" занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Серии А. До 7-го "Лацио" неаполитанцам не хватает 5-ти очков.

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Италии "Удинезе" - "Наполи".
Удине. "Bluenergy Stadium".
"Удинезе" - "Наполи" 1:1.
Голы Осимхен (51'), Саксесс (90+2'):

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Фабио Каннаваро Наполи Удинезе Виктор Осимхен
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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