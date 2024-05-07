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Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории
"Россонери" не будут жалеть денег
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" может обновить свой трансферный рекорд.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "россонери" готовы инвестировать более 60 миллионов евро в подписание нападающего "Лейпцига" Беньямина Шешко.
Известно, что на данный момент немецкий клуб оценивает Шешко в €65 млн, однако отступные в контракте могут возрастать в зависимости от результатов 20-летнего словенца.
В текущем сезоне Шешко забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи в 40 матчах.
Напомним, что
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