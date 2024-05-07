  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории

Италия

"Россонери" не будут жалеть денег

Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" может обновить свой трансферный рекорд.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "россонери" готовы инвестировать более 60 миллионов евро в подписание нападающего "Лейпцига" Беньямина Шешко.

Известно, что на данный момент немецкий клуб оценивает Шешко в €65 млн, однако отступные в контракте могут возрастать в зависимости от результатов 20-летнего словенца.

В текущем сезоне Шешко забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи в 40 матчах.

Напомним, что этим летом "Милан" в качестве свободного агента покинет 37-летний центрфорвард Оливье Жиру.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
yellow-arrow
Удинезе - Наполи 1:1. Незасчитанный гол в конце. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Серия А. Камбек сравнивает Аталанту с лигочемпионским местом, Наполи упускает победу
Милан трансфер Беньямин Шешко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
La Scala (Milano)
07.05.2024 в 12:07
Краще Ваната за 10
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
La Scala (Milano)
07.05.2024 в 12:07
Краще Ваната за 10
Ответить
0
0
La Scala (Milano)
07.05.2024 в 11:59
Шешко? 60 млн?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости