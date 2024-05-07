Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории

"Милан" может обновить свой трансферный рекорд.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "россонери" готовы инвестировать более 60 миллионов евро в подписание нападающего "Лейпцига" Беньямина Шешко.

Известно, что на данный момент немецкий клуб оценивает Шешко в €65 млн, однако отступные в контракте могут возрастать в зависимости от результатов 20-летнего словенца.

В текущем сезоне Шешко забил 16 голов и отдал 2 результативные передачи в 40 матчах.