Слишком много ничьих, зато уплотнение борьбы. Итоги 35-го тура Серии А

В последних турах сезона те, кому нужно побеждать, обычно побеждают. Даже аутсайдеры начинают набирать очки в гораздо более высоком темпе, чем ранее. Однако в Серии А нынешнего сезона такого нет. В 35-ом туре семь матчей завершились вничью, повторив рекорд сезона по этому показателю. Причем две из трех побед - на счету отстающих команд, что еще больше уплотнило ситуацию.

"Рома" - "Ювентус"

В случае победы в Риме "Ювентус" обеспечил бы себе Лигу Чемпионов. И он очень старался. Играл в динамичный, интенсивный, атакующий футбол. Причем во втором матче подряд. Два качественных, положительных матча подряд в лиге он не выдавал с января. В целом за это время выдал лишь один такой - в марте против "Аталанты". А теперь - подряд против "Милана" и "Ромы". На грандов он собирается.

"Рома" же нашла силы неведомо где. Она страшно устала из-за игры в Лиге Европы, о чем постоянно говорит Даниэле Де Росси. Еще и сильнейшие составы выпускает там, а в воскресенье Манчини, Спинаццола, Смоллинг, Эль-Шаарави начали в запасе, Дибалу заменили после первого тайма. Тем не менее, в скорости, в динамике и желании сопернику не уступила. Владела мячом 61 процент времени.

Вот мы и получили матч с 35-ю ударами по воротам и 11-ю - в створ. Не хватало ему лишь реализации.

Федерико Кьеза отыграл один из лучших матчей в сезоне. Он и задавал темп, динамику. Выдал свое первое результативное действие в лиге с третьего марта (ассист). А вот Душан Влахович не сделал ничего и остался лишь с одним таким с той даты (гол). В "Роме" же уход Дибалы и его усталость явно помешали. А вратарь Миле Свилар отбил много опасных ударов.

Де Росси был очень доволен игрой, заявлял, что обе команды играли на победу, хвалил игроков за старания. А Массимилиано Аллегри бесился в концовке матча, после него же объяснял, что его игроки из-за потери самоконтроля и порядка чуть не проиграли матч, который могли выиграть.

Результаты "Ювентуса" в девяти последних матчах лиги - победа, шесть ничьих и два поражения. В последних четырех - четыре ничьи подряд, чего не было с 2012-го года. В семи последних в гостях - четыре ничьи и три поражения. Результаты "Ромы" в восьми последних в лиге на всех полях - три победы, четыре ничьи и поражение. Очень мало побед.

"Болонья", "Лацио", "Торино"

Очень мало побед сейчас и у "Болоньи". Одна в пяти последних матчах при четырёх ничьих. Причем три из ничьих - со счетом 0:0. Она очень мало создаёт и не реализует. Не получается как следует прижать соперника к его воротам. Абсолютно то же следует сказать и о "Торино", не побеждавшем уже в пяти матчах подряд, и также при трех 0:0. На двоих у них 15 ничьих 0:0 в сезоне.

Так что такой счет в очном матче был предопределен. И забивать как раз должен был "Торо", поскольку попадал в каркас ворот и заставлял Скорупски работать. Но в целом с 13-ю ударами по воротам и лишь двумя в створ на двоих 0:0 - логичный результат.

Тьяго Мотта в который раз повторил, что гордится игроками и очень рад их "фантастической борьбе". Что иногда, в некоторых матчах, как в этом, нужно просто бороться. Что цель приближается с каждым набранным очком. Так и есть. Уже в следующем туре "россоблу" могут обеспечить себе место в Лиге Чемпионов. Но одного очка для этого не хватит. Нужно вспомнить, как забивать и побеждать.

Ну а "Торино" в борьбе за Еврокубковые места лишь теоретически. Иван Юрич уже не первую неделю говорит в целом о сезоне и о своей трёхлетней каденции. Заявляя, что любое место в Топ-10 - очень хорошее достижение. Еще и три года подряд. А президент клуба Урбано Кайро уже говорит о сезоне как о неудачном, "несмотря на сильнейший состав за мои 18 лет в клубе", и подтверждает уход Юрича.

"Лацио" в последнее время как раз побеждал. Пять побед в шести матчах. Причем трижды за это время - со счетом 1:0. В Монце также добыл такой результат. Но не сумел удержать. Не сумел удержать и 2:1, пропустив в добавленное время. А мог бы быть уже в двух очках позади "Аталанты" и "Ромы". Непростительно так упускать победу, если хочешь в Лигу Чемпионов.

В кои-то веки Чиро Иммобиле забил с игры - в третий раз в сезоне в лиге. Любым путем он забил впервые с февраля. В кои-то веки Матиас Весино забил - второй гол за четыре месяца. Еще и на 83-ей минуте с подарка от соперника. Но удержать победу не удалось. Да и "лациале" ее и не заслужили. Во втором тайме они уж слишком откатились назад, сидели в обороне, прекратили атаковать.

Еще и примечателен счет желтых карточек в матче - семь у них, одна - у "Монцы". То есть ясно, кто оборонялся и нервничал. Еще и Игор Тудор снял с игры Маттиа Дзакканьи на 32-ой минуте за жёсткие фолы, чуть не приведшие к удалению, а тот реагировал резко. И некоторые игроки реагировали резко на неприятный разговор, устроенный им ультрас после финального свистка.

Тудор признал не лучшую игру своей команды, проблемы в атаке и в обороне, слишком боязливую игру, преимущество "Монцы" по игре и уже хочет думать о следующем матче.

"Наполи" и "Фиорентина"

Команды из Неаполя и Флоренции уже не в борьбе за зону Лиги Чемпионов. Да и вторая гораздо больше думает о Лиге Конференций, а первая желает просто побыстрее завершить сезон и приступить к летней революции. Так они и играли в очередном туре. Хотя могли улучшить позиции в борьбе за зону Лиги Европы.

"Наполи" прободался с "Удинезе" весь первый тайм с 0:0 по ударам в створ ворот, в дебюте второго забил, забил второй из минимального офсайда, мог забить в концовке, но вместо этого пропустил в концовке во втором матче подряд. Он не побеждает ныне почти никого (одна победа в восьми турах), но неудачи против аутсайдеров - "Кальяри", "Фрозиноне", "Эмполи", "Удинезе" - особенно поражают.

В целом он пропустил в 16-ом матче во всех турнирах подряд, и неспособность прикрыть оборону после достигнутого преимущества в счёте отбирает у него очки раз за разом.

Второй 1:1 в Удине между этими командами подряд. Но какая же разница в ощущениях! Ведь год назад той ничьей "Наполи" обеспечил Скудетто...

"Фиорентина" же в третьем матче лиги подряд выставила второй состав. Без лидеров атаки и центра поля, без первого вратаря. При этом первые два она еще и умудрилась выиграть с общим счетом 7:1. Но здесь второй вратарь Кристенсен привез первый гол, как раз ведущий защитник Миленкович плохо выбил мяч и получил второй. А создавал в атаке лишь Кастровилли, забивший свой первый гол за год.

Винченцо Итальяно критиковал судейство, говоря о руке атаки "Вероны" в голевом эпизоде (ВАР не нашёл чёткое видео), напомнил, что его команда в который раз попала в каркас ворот (тот же Кастровилли), говорил об эпизодах, которые решили судьбу матча. Но главного не сказал - что его команда никоим образом не заслужила победить. А должна была, как фаворит.

"Аталанта"

"Богиня" - единственная в Топ-10, победившая в этом туре. Благодаря чему? Игре с "Салернитаной", которая уже вылетела, которая набрала одно очко в предыдущих семи турах, два - в 11-ти, три - в 16-ти. При этом отыграла "Аталанта" крайне бледно и, если бы в итоге потеряла победу, это даже выглядело бы справедливым. А могла потерять, ведь в концовке блокировала удар животом Хатебура.

Первый там с 73-мя процентами владения мячом, но лишь с одним ударом в створ ворот. Неудивительно, учитывая, что важные игроки атаки - Коопмейнерс и Де Кетеларе - сидели в запасе. Еще и оборона без Джимсити и травмированного Колашинаца пропустила. Во втором атакеры вышли, Коопмейнерс сделал два гола (разрешающий предголевой пас и гол ударом издали) - и этого минимума хватило.

Джан Пьеро Гасперини говорил о силе Серии А, о том, что к такому матчу сложнее всего подготовиться, о недостатке эмоциональных и физических сил своей команды. Напоминал о финале Кубка Италии и полуфинале Лиги Европы, в которых играет.

"Интер" и "Милан"

Не победили даже двое лидеров Топ-10. Хотя играли против команд из второй десятки. "Интер" перепраздновал Скудетто, и Симоне Индзаги признал, что игроки отнеслись к матчу несерьёзно. А "Милан" ещё должен обеспечить второе место, но продолжает играть неорганизованно, недостаточно мощно. Без побед уже в четырех матчах лиги подряд. Хотя на этот раз получилось весело.

Сам Симоне отнёсся к матчу против "Сассуоло" несерьёзно, выпустив стартовый состав без Зоммера, Димарко, Чалханоглу, Бареллы, Тюрама. Его команда давила лишь во второй четверти матча, сразу после пропущенного, и тогда должна была забить. Даже забила, но из офсайда. Остальное же время спала. Странно получилось - она проиграла лишь два матча в сезоне в лиге, и оба - "Сассуоло".

"Милан" же просто в такой форме. Менее месяца назад он сыграл 3:3 с тем же "Сассуоло". Ныне же дважды отыгрывался силами защитников Флоренци и Габбии, затем вышел вперёд силами форварда Жиру (его первый гол во всех турнирах за 29 дней), но в итоге защитник подвёл автоголом Тиава. Еще и ультрас протестовали. Вывесили баннеры с требованиями, молчали, а на 80-ой минуте ушли с поля.

При такой атмосфере было очень сложно настроиться. Стефано Пиоли говорил об этом и из этого вывел причину слабых первых 20-ти минут. Затем же, как он заявил, команда очень много создала, но и много ошибалась. Он считает, что она должна была выигрывать этот матч.

В "Дженоа" следует отметить центрального защитника Алессандро Вольякко. На его счету заработанный пенальти и ассист. Хотя лучшим игроком тура он все же не стал, поскольку команда с ним на поле пропустила трижды, да и он был заменён при счёте 2:3.

Борьба против вылета

"Сассуоло" отставал, но победил и уплотнил борьбу против вылета. Причем победа над лидером лиги, учитывая победу в первом круге, состав "Интера" и разницу в мотивации - не такая уж сенсация. Да и в целом "нероверди" лучше играют против грандов, чем против середняков и аутсайдеров. Против "Милана" 14-го апреля даже вели - 2:0, 3:1. Тогда дубль сделал Лорьенте, сейчас он также забил.

После 0:3 и 1:5 в двух предыдущих турах контраст огромен, но просто отступать было некуда.

Другие команды ближе, в более плотной борьбе, потому посчитали, что могут позволить себе ничью. Хотя ведь "Удинезе" старался, бодался с "Наполи". После трех потерь результатов подряд из-за пропущенных в добавленное время и потери результата в численном большинстве добыл результат в добавленное время. Уже прогресс в третьем матче с Фабио Каннаваро. Но 18-ая ничья в сезоне. Нужны победы.

"Верона" как раз поняла, что нужны победы и добыла вторую домашнюю подряд. Причем играла против "Фиорентины" смело, вдохновенно. Не как нервный издерганный аутсайдер, а как крепкий середняк, играющий в свое удовольствие.

Как нервные издерганные аутсайдеры играли друг с другом "Лечче" и "Кальяри". При том, что первый очень близок к спасению. Он спасется, тем более - после гола в этом матче на 84-ой минуте. А вот второй вел в счете, но получил красную карточку, продержался почти тайм, но в итоге пропустил. Так вылетают.

Как нервный издерганный аутсайдер играл дома "Эмполи". Против другого аутсайдера "Фрозиноне", который как раз играл смело и интересно. Вратарь хозяев Элиа Каприле уже далеко не впервые принес своей команде очки.

Виктор Коваленко остался в запасе "Эмполи" в четвертом матче из шести последних. Руслан Малиновский пропустил из-за травмы пятый матч "Дженоа" подряд.

Лучший игрок тура - Милан Джурич ("Монца"). Дубль против "Лацио", в том числе гол на 92-ой минуте

Прорыв тура - "Сассуоло". Сразу после 0:3 и 1:5 победил чемпиона

Разочарования тура - "Лацио" и "Наполи". Могли приблизиться к конкурентам, но пропустили в добавленное время

Лучший вратарь тура - Миле Свилар ("Рома"). Вытащил ничью

Лучший тренер тура - Давиде Баллардини ("Сассуоло"). Впервые перешёл на игру с тремя центральными защитниками и добыл такую победу

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