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Бывшему президенту Ромы грозит суд

Италия
Обновлено

Это касается и бывших директоров клуба

Бывшему президенту Ромы грозит суд

DAZN

Новина українською

Бывшему президенту "Ромы" Джеймсу Паллотти грозит суд за возможное завышение трансферной стоимости игроков во время его руководства.

По информации Calcio&Finanza, в суд также могут попасть бывшие директора клуба Мауро Балдиссони, Гвидо Фьенга, Джорджио Франсия, Умберто Мария Гандини и Франческо Малькнехт.

Деятельность "Ромы" с подозрительными трансферами прекратилась в 2021 году после приобретения клуба семьей Фридкин, поэтому обвинения не касаются нынешних владельцев.

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Источник:
calcioefinanza
Опубликовал: Екатерина Власова
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