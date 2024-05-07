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Бывшему президенту Ромы грозит суд
Это касается и бывших директоров клуба
DAZN
Бывшему президенту "Ромы" Джеймсу Паллотти грозит суд за возможное завышение трансферной стоимости игроков во время его руководства.
По информации Calcio&Finanza, в суд также могут попасть бывшие директора клуба Мауро Балдиссони, Гвидо Фьенга, Джорджио Франсия, Умберто Мария Гандини и Франческо Малькнехт.
Деятельность "Ромы" с подозрительными трансферами прекратилась в 2021 году после приобретения клуба семьей Фридкин, поэтому обвинения не касаются нынешних владельцев.
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Источник:calcioefinanza
Опубликовал: Екатерина Власова
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