Бывшему президенту Ромы грозит суд

Бывшему президенту "Ромы" Джеймсу Паллотти грозит суд за возможное завышение трансферной стоимости игроков во время его руководства.

По информации Calcio&Finanza, в суд также могут попасть бывшие директора клуба Мауро Балдиссони, Гвидо Фьенга, Джорджио Франсия, Умберто Мария Гандини и Франческо Малькнехт.

Деятельность "Ромы" с подозрительными трансферами прекратилась в 2021 году после приобретения клуба семьей Фридкин, поэтому обвинения не касаются нынешних владельцев.