Павар похвалил Симоне Индзаги: Он заботится о каждой детали и вы можете понять это по тому, как он двигается на тренерской скамейке

"Интер" задолго до конца чемпионата обеспечил себе двадцатое Скудетто. Кроме того, он это сделал в принципиальном дерби против "Милана", победив соперника со счетом 1:2. Игрок "змей" Бенжамен Павар является хорошим другом звезд "россонери" Тео Эрнандеса, Оливье Жиру и Майка Меньяна, но перед их последней встречей он все же подшучивал над ними.

"Я дразнил их перед игрой, говоря, что мы выиграем титул в матче с "Миланом". Мы друзья, но дерби есть дерби, и на поле с Тео мы столкнулись и толкали друг друга", - цитирует защитника Интера Football Italia. Также Павар похвалил тренера "Интера" Симоне Индзаги и объяснил "секрет" его успеха на "Стадио Меацца".

"Он заботится о каждой детали и вы можете понять это по тому, как он двигается на тренерской скамейке. Сначала я был удивлен, я никогда не видел ничего подобного. Потом я понял. После титула он сказал, что важно выиграть оставшиеся матчи. Индзаги оставляет нам много свободы. Я уже играл в защите с тремя игроками, но это было по большей части о защите. Здесь же все идет вверх и вниз. Мы должны бежать вперед, создавать пространство и взаимодействовать с плеймейкером", - заявил Бенжамен Павар.

Добавим, что следующий поединок "Интер" сыграет 10 мая на выезде против "Фрозиноне".