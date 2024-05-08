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Ювентус хочет продлить контракт со своим лидером
Скоро начнутся переговоры
ANSA
"Ювентус" не планирует продавать Душана Влаховича летом, а сам игрок готов начать переговоры о новом контракте со своим клубом.
24-летний нападающий подписал договор с "Ювентусом" в 2022 году, соглашаясь на зарплату в 7 миллионов евро в год, которая впоследствии выросла до 10 миллионов. Но контракт Душана истекает в июне 2026 года.
По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, туринский клуб готов обсудить условия нового соглашения с Влаховичем, которое будет предусматривать значительное увеличение заработной платы.
Душан в нынешнем сезоне Серии А забил 16 голов и отдал 3 ассиста в 30 матчах.
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