Директор Интера сообщил, что клуб продлит контракт с двумя ключевыми игроками

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио сообщил, что клуб близок к подписанию нового соглашения с полузащитником Николо Бареллой и нападающим Лаутаро Мартинесом.

"Мы работаем над новым соглашением с Лаутаро, на это нужно время. Мы также ведем переговоры с Бареллой, мы очень близки к подписанию нового контракта".

У обоих игроков контракт с "Интером" истекает в июне 2026 года.