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Директор Интера сообщил, что клуб продлит контракт с двумя ключевыми игроками

Италия

У обоих футболистов контракт завершается в 2026 году

Директор Интера сообщил, что клуб продлит контракт с двумя ключевыми игроками

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио сообщил, что клуб близок к подписанию нового соглашения с полузащитником Николо Бареллой и нападающим Лаутаро Мартинесом.

"Мы работаем над новым соглашением с Лаутаро, на это нужно время. Мы также ведем переговоры с Бареллой, мы очень близки к подписанию нового контракта".

У обоих игроков контракт с "Интером" истекает в июне 2026 года.

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Интер (Милан) Пьеро Аузилио Николо Барелла Лаутаро Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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