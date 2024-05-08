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Ультрас Ювентуса призвал всех фанатов клуба отступить от нового протеста

Италия
Обновлено

Команде нужна поддержка

Ультрас Ювентуса призвал всех фанатов клуба отступить от нового протеста

ANSA

Новина українською

Ультрас "Ювентуса", известные как "Викинги", призвали фанатов клуба отступить от своего нового протеста, чтобы поддержать команду в двух ближайших матчах.

Во вторник фанаты "Ювентуса" написали обширное заявление, в котором объяснили, почему они планируют не поддерживать команду на матчах до конца сезона, выражая недовольство ужасными результатами команды.

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Но на странице "Викингов" в Instagram появилось новое сообщение, в котором ультрас призывают фанатов поддержать главного тренера команды Массимилиано Аллегри, и "Ювентус" в двух матчах: финале Кубка Италии против "Аталанты" и поединке Серии А против "Болоньи".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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