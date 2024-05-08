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Ультрас Ювентуса призвал всех фанатов клуба отступить от нового протеста
Команде нужна поддержка
ANSA
Ультрас "Ювентуса", известные как "Викинги", призвали фанатов клуба отступить от своего нового протеста, чтобы поддержать команду в двух ближайших матчах.
Во вторник фанаты "Ювентуса" написали обширное заявление, в котором объяснили, почему они планируют не поддерживать команду на матчах до конца сезона, выражая недовольство ужасными результатами команды.
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Но на странице "Викингов" в Instagram появилось новое сообщение, в котором ультрас призывают фанатов поддержать главного тренера команды Массимилиано Аллегри, и "Ювентус" в двух матчах: финале Кубка Италии против "Аталанты" и поединке Серии А против "Болоньи".
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