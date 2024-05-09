Летучий Немец в Италии. Руди Феллер уже более 30-ти лет наполовину римлянин

Встречи "Байера" с "Ромой" всегда будут "дерби Руди Феллера". Легендарный немец играл за обе команды, тренировал обе. В стане "аптекарей" провел почти четверть века в качестве директора и тренера и даже сейчас, с высоты должности спортивного директора сборной Германии, говорит о них "мы". А также говорит: "Я наполовину немец, наполовину римлянин". Не итальянец. Римлянин.

Он присутствовал на первом матче между этими командами в предыдущий четверг в Риме как гость "Байера", должен присутствовать и на ответном в Леверкузене. Еще год назад, когда они встречались на той же стадии полуфинала той же Лиги Европы, он четко ответил на вопрос, за кого из них болеет. За "Байер". Тем не менее, в "Роме" любить его меньше ни в коем случае не стали.

В этой статье я сосредоточусь именно на его римской карьере. Пяти годах с 1987-го по 1992-ой в качестве игрока и нескольких матчах в 2004-ом в качестве главного тренера.

Сломанный, не сломленный

"Почему я оказался в Италии? В это время была только Италия. Англия не была на том уровне, что сейчас, Испания была позади. Все лучшие игроки, все, кто хотел что-то сделать, стать великим и играть в лучшей лиге мира, ехали в Италию". Так и было. Марадона, Платини, Ван Бастен, Гуллит, Райкард, Клинсманн, Маттеус, Бреме, Зико, Фалькао, Раш, Пассарелла - все ехали на Апеннины.

Руди, по сути, опоздал. Задержался в Германии. Потому оказался не в лучшей из итальянских команд. В 1980-86 годах "Рома" выиграла четыре Кубка Италии, свое второе Скудетто, играла в финале Кубка Чемпионов (проиграв его в серии пенальти "Ливерпулю" в Риме). Впервые из двух раз в своей истории завершила четыре сезона подряд в Топ-3 лиги. Но то поколение стремительно сошло со сцены.

В сущности, немецкий форвард, автор гола в финале Чемпионата Мира-1986 (пусть и проигранном), и должен был заменить их и помочь тем, кто еще остался. И ожидания болельщиков от него и от всей команды были нереальными. Оставшиеся легенды Бруно Конти, Роберто Пруццо, Збигнев Бонек были лишь бледной тенью самих себя, но требовали от них из-за имен по максимуму.

В сезоне 1987/88 они как раз поработали неплохо. Вернувшись в Топ-3 (третье место). Но практически без участия Феллера. Поскольку он был постоянно травмирован. В Рим приехал, не опомнившись как следует от тяжелой травмы в "Вердере", а в столице Италии получал новые травмы и даже перенес операцию. Из-за чего играл плохо, а болельщики и пресса его постоянно критиковали.

В Риме обсуждают и критикуют страстно. Там и сейчас десяток радиостанций, которые говорят только о "Роме" и "Лацио", газеты, в том числе и независимая частная газета исключительно о "Роме". А тогда, когда никого не отвлекали другие вещи в Интернете, бешенство было еще большим. И Руди хотел уйти. Но его удерживал президент клуба Дино Виола, постоянно грызясь за него со всеми.

"Они говорили, что "Рома" взяла сломанного игрока. Меня это сильно ранило. Я и вправду чувствовал себя плохо. Прятался дома, не желая выходить. Бегал за своей собакой, чтобы проверить, способен ли вообще бегать. Даже боялся ударить по мячу. Я уже сказал Виоле, что ухожу, что возвращаюсь в Германию, что этот город не для меня. Но он убедил меня остаться. И был прав".

"В "Роме" не всегда все радужно. Все знают, что это особенное место. Когда все получается, ты герой, когда нет - тебя очень жестко критикуют. Когда я проиграл свое первое Римское дерби - неделю на нашей тренировочной базе был полный бардак. Из этого я понял важность дерби". И впоследствии его пенальти "паненкой" вошел в золотой фонд Дерби Делла Капитале.

И грязно, и виртуозно

Ему удалось перезагрузиться, избавиться от травм, начать забивать, как умел в Германии. Три сезона подряд он был лучшим бомбардиром "Ромы". Был лучшим бомбардиром всего Кубка Италии и Кубка УЕФА, когда "Рома" брала первый и выходила в финал второго. Забил за нее 45 голов в лиге, 68 в целом. Звучит вроде бы немного, но ведь тогда в Италии забивать было невероятно сложно.

Он - третий бомбардир команды в истории из легионеров после Эдина Джеко и Абеля Бальбо. 13-й в целом. Он включен в официальный Зал Славы клуба.

Команду строили вокруг него, в том числе привели из "Вероны" его друга еще по молодежным сборным Германии Томаса Бертольда, еще в юности за прическу обозвавшего его "Тетушка Кати". "Он был идеальным форвардом, " - говорил Бертольд. "Игра головой, правой и левой ногой, отлично сохранял мяч, был очень быстр. И он замечательный человек. Мы провели фантастическое время в "Роме".

Он играл и быстро, агрессивно, даже грязно, и виртуозно, со смелыми акробатическими ударами. Неустанно бегал, прессинговал, искал мяч, а когда получал - обращался с ним волшебно. Чем влюбил в себя болельщиков. Его назвали в Риме "Летучим Немцем". Его обожали и в тяжелые периоды для "Ромы", когда не было игры и результатов, пели: "Немец играет в одиночку".

Ему посвятили песню на мотив популярного тогда в Италии хита со словами "лети, немец, лети, лети над Курвой Суд, Курва Суд влюблена". "Это замечательно, что я приезжаю в Рим, и таксисты до сих пор поют мне эту песню".

В лиге его голов и вправду не хватало, и за четыре сезона "Рома" не завершала в Топ-4 ни разу. Зато в сезоне 1990/91 под руководством взявшего первое Скудетто "Наполи" Оттавио Бьянки выиграла Кубок Италии, лишив "Сампдорию" Золотого Дубля (Руди забил в обоих финальных матчах), а в Кубке УЕФА прошла "Бенфику", "Валенсию", "Бордо", "Андерлехт", "Брондбю" и уступила лишь "Интеру" в финале.

Как говорил сам Руди, "мы тогда прошли команды, которые в нормальной ситуации играли бы в Кубке Чемпионов, а также "Брондбю", многие игроки которого выиграли Евро-1992". Именно ему засчитали гол в ворота Петера Шмейхеля, спасший от вылета от датчан на 87-ой минуте. В целом в том розыгрыше турнира "Летучий Немец" забил десять мячей.

Наполовину римлянин

Именно "Рома" - клуб, за который он отыграл наибольшее количество матчей в карьере, в котором, как говорит, провел лучшие годы в карьере. Но ведь дело не только в этом. "В Риме я нашел мою жену, родились трое из моих пяти детей. Возможно, однажды я вернусь жить сюда. Это фантастический город. В финале Чемпионата Мира-1990 на "Стадио Олимпико" я чувствовал, будто играю дома".

"Моя "Рома" была одной из самых любимых в истории, хотя не выиграла Скудетто. Потому что мы отдавали все сердце на поле и были сплоченной группой людей. И болельщики чувствовали это. Я очень рад, что ту команду до сих пop помнят с любовью".

"Если ты однажды играл за "Рому", ты всегда будешь за нее болеть". И Руди еще как болел. Даже победу в Лиге Чемпионов с марсельским "Олимпиком" посвятил болельщикам "Ромы". Кто еще осмелится посвящать победу с одной командой болельщикам другой?

"Я из северной Германии, а оказался в южной Италии. По прилету в Рим я сразу же увидел сотни фанов, встречавших меня. Для меня поначалу это было ошеломляюще, дико. Но в итоге я научился любить этих болельщиков, этот город, его страстную и необычную атмосферу. Я никогда не забуду тот рев, когда я и Руджеро Риццителли потянулись к мячу и практически вместе забили "Брондбю".

"Он был лидером, " - говорит Риццителли. "Он выходил к протестовавшим болельщикам, бодался с соперниками, тянул за собой партнеров по команде. Однажды во время матча он сказал мне: "Руджеро, ты устал, я это вижу. Оставайся в атаке, я буду бегать за тебя". Чемпион как он, говорящий и делающий такое, придает тебе неимоверные силы".

"Он - настоящий мужчина, " - говорил Конти. "Он никогда ничего не скрывает, говорит все прямо. Он никогда не поворачивается к тебе спиной". "Он всегда был первым на всех тренировках", - говорил защитник той команды Алдаир. "Замечательный профессионал, чемпион на поле и вне его. Мне повезло, что он играл за меня. Потому что я не знаю, как остановил бы его, если бы играл против".

Лука Пелози из газеты болельщиков "Ромы" говорил о его статусе в команде как о "Rudiland": "Он придавал нам смелость, когда все было плохо, заставлял кричать, как никогда ранее, как против "Брондбю", когда все казалось потерянным. Мы до сих пор слышим эхо того рева трибун. Невозможно не любить Руди Феллера и невозможно не любить ту "Рому", хотя она не была великой. С ним она стала такой".

"Даже через 30 лет после его ухода, когда болельщики со стажем слышат его имя, у них слезы на глазах".

После

В 1991-ом году Виола скончался от болезни. А его наследники хотели лишь продать клуб, не занимаясь им. В 1992-ом новый главный тренер Вуядин Бошков посчитал, что Феллер слишком медленный, усадил его на скамью запасных, и Руди решил уйти. Хотя решение далось ему очень болезненно. Ушел в "Олимпик", где и взял Кубок Чемпионов. Затем впервые в жизни оказался в "Байере"...

Вернулся он в "Рому" в 2004-ом году, когда Чезаре Пранделли из-за семейных причин вынужден был уйти в августе. Но сам ушел уже в сентябре ужасного сезона четырех тренеров после пяти матчей. В том числе позорного технического поражения от "Динамо" Киев в Лиге Чемпионов за попадание болельщиками монетой в арбитра. Он даже не стал ждать матчей с "Байером". Не стал держаться за кресло.

"Я привык тренировать определенным путем, но понял, что здесь он не пройдет. Мы играли будто товарищеский матч - без души, без усилий. Значит, я виноват, я ошибся. И помогу команде и клубу больше, если уйду. Тогда они поймут, что ответственны за свои действия. Может, проснутся, может, у кого-то раскроются глаза". "Команда просила меня остаться, но лучшее решение в такой ситуации - уйти".

За более 30-ти лет после последнего матча Руди Феллера в качестве игрока "Ромы" она выиграла Скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии, Лигу Конференций, была в полуфинале Лиги Чемпионов и финале Лиги Европы. Тем не менее, его период и его самого не забывают и очень любят. "Летучий Немец" до сих пор летает над Курвой Суд "Олимпико". Даже когда сидит в своем доме в Леверкузене.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Transfermarkt, AS Roma.com