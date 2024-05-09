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Несколько клубов Европы проявляют интерес к Зено Дебасту из Андерлехта

Италия

Об этом сообщает Area Napoli

Несколько клубов Европы проявляют интерес к Зено Дебасту из Андерлехта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Зено Дебаст проводит хороший сезон в составе "Андерлехта" - 37 матчей во всех турнирах, а его команда занимает второе место в бельгийской лиге. Центральный защитник хорошо выполняет короткие и длинные передачи, имеет необычную для своего амплуа базовую технику, а также умеет работать с мячом обеими ногами. Своей игрой он привлек внимание несколько клубов Европы.

В этом сезоне за талантом "Андерлехта" следили скауты "Наполи". Неаполитанский клуб хочет укрепить оборону своей команды, но ему придется выдержать конкуренцию со стороны других команд. Также Зено Дебастом интересуются "Ювентус", "Вест Хэм", франкфуртский "Айнтрахт" и лиссабонский "Спортинг".

Добавим, что контракт центрального защитника истекает в 2025 году. "Андерлехт" надеется продать его примерно за 20 млн евро, но может согласиться на сумму около 16 млн евро.

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Источник:
Area Napoli
Опубликовал: Александр Гресь
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