Рома не планирует выкупать контракт Расмуса Кристенсена, арендованного у Лидс Юнайтед

Датский защитник Расмус Кристенсен присоединился к "джаллоросси" прошлым летом из "Лидс Юнайтед" на правах аренды. С тех пор он провел в "Роме" 29 матчей, где отметился голом и двумя передачами. Впрочем, руководство римского клуба решило вернуть игрока в английский клуб после окончания аренды и не выкупать его контракт на постоянной основе. Похоже, что он сделал недостаточно для того, чтобы обеспечить себе постоянный переезд в Рим и поэтому он вернется в Англию после завершения этого сезона.

Также считается, что у Кристенсена нет будущего в "Лидсе", поскольку он вряд ли входит в планы Даниэля Фарке, даже если клуб повысится в классе в этом сезоне. Ожидается, что руководители английской команды попытаются продать 26-летнего правого защитника этим летом, несмотря на то, что его контракт действует до 2027 года.

По данным transfermarkt, стоимость Расмуса Кристенсена составляет 10 млн евро.