Серия А назвала имя лучшего тренера апреля

Симоне Индзаги, наставник "Интера", признан лучшим тренером в Серии А за апрель.

Для итальянского специалиста это уже третья такая награда в сезоне. Предыдущие он получил за октябрь и январь.

????‍???? Simone Inzaghi è il Philadelphia COACH OF THE MONTH - Aprile! ????#COTM — Lega Serie A (@SerieA) May 9, 2024

В прошлом месяце "Интер" получил 13 очков из 15 возможных.