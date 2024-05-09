  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А назвала имя лучшего тренера апреля
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А назвала имя лучшего тренера апреля

Италия
Обновлено

Симоне Индзаги - тренер апреля

Серия А назвала имя лучшего тренера апреля

Anadolu Ajansi

Новина українською

Симоне Индзаги, наставник "Интера", признан лучшим тренером в Серии А за апрель.

Для итальянского специалиста это уже третья такая награда в сезоне. Предыдущие он получил за октябрь и январь.

В прошлом месяце "Интер" получил 13 очков из 15 возможных.

Читайте такжеШахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
По теме
yellow-arrow
Рома не планирует выкупать контракт Расмуса Кристенсена, арендованного у Лидс Юнайтед
yellow-arrow
Несколько клубов Европы проявляют интерес к Зено Дебасту из Андерлехта
yellow-arrow
Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
legaseriea
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости