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Серия А назвала имя лучшего тренера апреля
Симоне Индзаги - тренер апреля
Anadolu Ajansi
Симоне Индзаги, наставник "Интера", признан лучшим тренером в Серии А за апрель.
Для итальянского специалиста это уже третья такая награда в сезоне. Предыдущие он получил за октябрь и январь.
???????? Simone Inzaghi è il Philadelphia COACH OF THE MONTH - Aprile! ????#COTM— Lega Serie A (@SerieA) May 9, 2024
В прошлом месяце "Интер" получил 13 очков из 15 возможных.
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Источник:legaseriea
Опубликовал: Екатерина Власова
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