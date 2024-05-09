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Серия А и FIGC продолжают бороться с созданием нового агентства финансового контроля

Италия
Обновлено

Министр спорта хочет заменить агентство COVISOC

Серия А и FIGC продолжают бороться с созданием нового агентства финансового контроля

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Федерации итальянского футбола (FIGC) Габриэле Гравина и президент Lega Serie A Антонио Ди Сьерво выразили обеспокоенность планом правительства создать новое агентство для финансового контроля клубов.

План, объявленный министром спорта Андреа Абоди, имеет целью заменить COVISOC, нынешнее агентство, которое уже осуществляет финансовые проверки клубов.

Гравина и Ди Сьерво считают, что это вмешательство правительства в спорт и может привести к исключению итальянских команд из европейских турниров.

"Мы попросили правительство помочь нам стабилизировать некоторые более строгие принципы, которых должен придерживаться COVISOC, чтобы мы могли сохранить сотрудничество с ними", - сказал Гравина журналистам.

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Серии А Габриэле Гравина
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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