Серия А и FIGC продолжают бороться с созданием нового агентства финансового контроля

Президент Федерации итальянского футбола (FIGC) Габриэле Гравина и президент Lega Serie A Антонио Ди Сьерво выразили обеспокоенность планом правительства создать новое агентство для финансового контроля клубов.

План, объявленный министром спорта Андреа Абоди, имеет целью заменить COVISOC, нынешнее агентство, которое уже осуществляет финансовые проверки клубов.

Гравина и Ди Сьерво считают, что это вмешательство правительства в спорт и может привести к исключению итальянских команд из европейских турниров.