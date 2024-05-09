Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, почему Де Дзерби отказался возглавить Интер
Все ради Милана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом сезоне главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби получил предложение от "Интера" возглавить итальянский клуб, но отказался от него.
Бывший игрок "Наполи" немец Денис рассказал, что Де Дзерби даже не садился за стол переговоров с "Интером" в прошлом сезоне.
"Когда Индзаги был на грани увольнения в прошлом сезоне, "Интер" связался с Роберто, но я точно знаю, что он сказал "нет" "нерадзурри", потому что он большой фанат "Милана".
Читайте такжеМилан может уволить Пиоли ради Антонио Конте
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский сменил командующего ССО
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?
- Серия А. Камбек сравнивает Аталанту с лигочемпионским местом, Наполи упускает победу
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн