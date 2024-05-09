Известно, почему Де Дзерби отказался возглавить Интер

В прошлом сезоне главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби получил предложение от "Интера" возглавить итальянский клуб, но отказался от него.

Бывший игрок "Наполи" немец Денис рассказал, что Де Дзерби даже не садился за стол переговоров с "Интером" в прошлом сезоне.

"Когда Индзаги был на грани увольнения в прошлом сезоне, "Интер" связался с Роберто, но я точно знаю, что он сказал "нет" "нерадзурри", потому что он большой фанат "Милана".