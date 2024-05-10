  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клубы Серии А отмечают День матери. Игроки сменят фамилию на своих игровых футболках
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы Серии А отмечают День матери. Игроки сменят фамилию на своих игровых футболках

Италия
Обновлено

Семь клубов празднуют День матери

Клубы Серии А отмечают День матери. Игроки сменят фамилию на своих игровых футболках

Sempre Milan

Новина українською

Семь клубов Серии А - "Милан", "Кальяри", "Дженоа", "Лечче", "Торино", "Верона" и "Удинезе" - в этот выходной день отпразднуют День матери.

На своих игровых футболках игроки изменят фамилию, которую они унаследовали от отца, на мамину. Например, звезды "Милана" Рафаэль Леао и Оливье Жиру будут носить футболки с надписями "Conceicao" и "Viviane" соответственно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Эта инициатива не только отмечает День матери, но и годовщину изменения итальянского законодательства, которое Конституционный суд принял в апреле 2022 года. Ранее ребенку автоматически давали фамилию отца, но теперь оба родителя должны согласиться на это.

Читайте такжеСерия А назвала имя лучшего тренера апреля
По теме
yellow-arrow
Арсенал находится в поиске нового голкипера. Среди кандидатов - бывший игрок лондонцев
yellow-arrow
Источник: Окружение Кварацхелии контактировало с представителями европейского гранда
yellow-arrow
Фрозиноне - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.05.2024
Дженоа (Генуя) Торино Удинезе Милан Верона Кальяри Лечче
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости