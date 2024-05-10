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Клубы Серии А отмечают День матери. Игроки сменят фамилию на своих игровых футболках
Семь клубов празднуют День матери
Sempre Milan
Семь клубов Серии А - "Милан", "Кальяри", "Дженоа", "Лечче", "Торино", "Верона" и "Удинезе" - в этот выходной день отпразднуют День матери.
На своих игровых футболках игроки изменят фамилию, которую они унаследовали от отца, на мамину. Например, звезды "Милана" Рафаэль Леао и Оливье Жиру будут носить футболки с надписями "Conceicao" и "Viviane" соответственно.
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Эта инициатива не только отмечает День матери, но и годовщину изменения итальянского законодательства, которое Конституционный суд принял в апреле 2022 года. Ранее ребенку автоматически давали фамилию отца, но теперь оба родителя должны согласиться на это.
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