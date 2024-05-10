Дисквалификация заканчивается. Хавбек Ювентуса еще успеет сыграть в этом сезоне

Полузащитник "Ювентуса" Николо Фаджоли, дисквалифицированный за нелегальные ставки, еще успеет сыграть в этом сезоне.

22-летний футболист признался в своей зависимости и обратился за помощью к специалистам в октябре 2023 года. В результате он получил 12-месячную дисквалификацию, которую впоследствии сократили до семи месяцев.

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Наказание началось 19 октября, а заканчивается 19 мая. Это значит, что Фаджоли сможет сыграть в матче против "Болоньи", который состоится 20 числа этого месяца.