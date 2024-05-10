  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер предложил своему тренеру новый контракт - Источник
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер предложил своему тренеру новый контракт - Источник

Италия

Специалисту увеличат заработную плату

Интер предложил своему тренеру новый контракт - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" хочет продлить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил Индзаги подписать контракт еще на два года с возможностью продления еще на один сезон. Согласно новому договору, его годовая зарплата вырастет более чем на 30% до 6 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. Его текущий договор истекает летом 2025 года.

Читайте такжеСерия А назвала имя лучшего тренера апреля
По теме
yellow-arrow
Дисквалификация заканчивается. Хавбек Ювентуса еще успеет сыграть в этом сезоне
yellow-arrow
Клубы Серии А отмечают День матери. Игроки сменят фамилию на своих игровых футболках
yellow-arrow
Арсенал находится в поиске нового голкипера. Среди кандидатов - бывший игрок лондонцев
Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости