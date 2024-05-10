Интер предложил своему тренеру новый контракт - Источник

"Интер" хочет продлить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил Индзаги подписать контракт еще на два года с возможностью продления еще на один сезон. Согласно новому договору, его годовая зарплата вырастет более чем на 30% до 6 миллионов евро без учета бонусов.

Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. Его текущий договор истекает летом 2025 года.