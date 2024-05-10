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Интер предложил своему тренеру новый контракт - Источник
Специалисту увеличат заработную плату
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" хочет продлить сотрудничество с главным тренером команды Симоне Индзаги.
По информации издания La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил Индзаги подписать контракт еще на два года с возможностью продления еще на один сезон. Согласно новому договору, его годовая зарплата вырастет более чем на 30% до 6 миллионов евро без учета бонусов.
Напомним, Индзаги присоединился к "Интеру" в 2021 году. Его текущий договор истекает летом 2025 года.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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