Эрнандеса снова связывают с трансфером в мюнхенскую Баварию

Левый защитник "Милана" Тео Эрнандес этим летом не против перейти в "Баварию". Об этом сообщает издание Sky Sports Deutschland.

26-летний француз уже давно является целью для немецких гигантов, но до сих пор не проявлял никакой заинтересованности в том, чтобы покинуть свою команду.

Но Sky Sports Deutschland утверждает, что ситуация изменилась, и Эрнандес готов к новому вызову в своей карьере.

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Тео имеет контракт с "Миланом" до июня 2026 года. Он перешел в стан "россонери" из мадридского "Реала" за 22,8 миллиона евро в 2019 году. В нынешнем сезоне Серии А защитник забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 30 матчах.