Серия А. Интер разозлился и разнес Фрозиноне

Серия А. 36-ой тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

: Фраттези 19, Арнаутович 60, Бьюкенен 77, Лаутаро Мартинес 80, Тюрам 84

": Черофолини, Лирола (Харруи 71), Околи (Монтеризи 82), Бонифаци, Зортеа, Маццителли (Гелли 38), Рейньер (Жорже 71), Валери, Брешианини, Суле, Хеддира (Ибрагимович 82)

": Зоммер, Биссек, Де Фрай, Аугусто, Дармиан (Куадрадо 46), Асллани, Барелла (Сенси 75), Фраттези (Клаассен 64), Димарко (Бьюкенен 72), Тюрам, Арнаутович (Лаутаро Мартинес 64)

: Антонио Джуа

5:0 чемпиона над аутсайдером обычно не должен удивлять. Но здесь удивил. "Интер" уже обеспечил себе Скудетто и довольно безразличен. Настолько, что в предыдущем туре проиграл такому же аутсайдеру "Сассуоло", потерпев второе поражение в сезоне в лиге и даже не забив. "Нерадзурри" с 28-го февраля не забивали более двух мячей в одном матче и не выдали за это время очень хорошей игры ни разу.

Кроме того, они беспокоятся из-за клубных дел. 20-го мая нужно вернуть кредит в 400 миллионов евро, иначе клуб перейдёт к новому владельцу. Потому все контрактные и трансферные дела сейчас заморожены.

Удивлять такой результат должен и из-за соперника. "Фрозиноне" позарез нужны очки в борьбе против вылета, и в последнее время он их добывал. Не проигрывал в шести матчах подряд, пусть и победил в них лишь однажды. В том числе сыграв вничью с "Наполи" и "Болоньей". Не пропустил в трех матчах подряд перед отчетным. В трех из пяти перед ним сыграл со счетом 0:0.

Эусебио Ди Франческо хвалили за явное улучшение обороны, в том числе и вчера на пресс-конференции.

Сегодня он даже выиграл матч по ударам в целом и в створ ворот. По реально опасным моментам не уступил, а, возможно, и превзошёл чемпиона. Но вернулась его отвратительная оборона, из-за которой уже в этом календарном году ранее получал и 0:5, и 1:5. Вернулась бесхарактерность, из-за которой развалился в концовке.

Можно ли простить его из-за вылета дисквалифицированного опорника Барренечеа? Ведь сам Ди Франческо говорил, что другого такого игрока у него нет, и придётся менять игру. Но кто его заставлял выпустить вместо него атакера Рейеьера и разрушить командный баланс? Да и соперник сегодня играл без Чалханоглу, Мхитаряна, Павара, Бастони и даже Лаутаро Мартинеса в стартовом составе.

В первом тайме создавали больше хозяева. Зоммер вытащил удар Маццителли с линии штрафной. Удар Суле подскочил перед Яном, и тот выпустил мяч, но накрыл. Ян потащил удар Брешианини из-под перекладины, Хеддира пробил в перекладину в штрафной. А гол состоялся после потери в центре поля, прострела Тюрама с рикошетом и отскока от Фраттези, в котором даже заподозрили руку. ВАР проверял.

Во втором тайме Зоммер отбил мощный удар Хеддиры с линии штрафной, Валери перехватил и немного не попал. Зоммер потащил удар Зортеа, мяч все же катился в ворота, но Фраттези успел. Но затем "Интер" проснулся. Черофолини выцарапал мяч с ног Тюрама. Биссек замкнул угловой головой в перекладину. Барелла отправил Фраттези, а тот прострелил справа на Арнаутовича.

Далее Карлос Аугусто также выбивал мяч с линии собственных ворот. Но забил вновь "Интер". Бьюкенен прорвался слева и закрутил, мяч подскочил перед вратарём и обманул его. Первый гол канадца за новую команду, в которую перешёл в январе. Затем Лаутаро подхватил отскок, развернулся и забил свой первый мяч во всех турнирах с 28-го февраля. И даже Тюрам реализовал контратаку.

Первый гол Бьюкенена за клуб, первый гол Лаутаро с 28-го февраля, первый гол Арнаутовича с 16-го, второй Фраттези с 28-го, первый ассист Фраттези с 25-го. Запасные и кризисные игроки повеселились. И "Интер" все еще может установить рекорд клуба по очкам за сезон - 98. А "Фрозиноне" в двух очках над зоной вылета и должен внушить себе, что такой провал - лишь один эпизод.