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Фраттеси: В следующем году, я надеюсь, мы повторим то, что сделали в этом году, команда и я доверяю решениям тренера
Комментарий молодого полузащитника и новоиспеченного чемпиона Италии
После матча чемпионата Италии "Фразиноне" - "Интер", который закончился победой чемпиона Италии со счетом 5:0, полузащитник "черно-синих" Давиде Фентеси дал комментарий относительно игры своей команды:
"Празднование немного повлияло на нашу последнюю игру, но такое может произойти. Однако важно избегать действительно плохих выступлений, и сегодня мы отреагировали правильно. Вы должны хорошо тренироваться, что потом имеет значение, когда вас вызывают. Ты должен ехать со скоростью 1000 миль в час и быть профессионалом. Поэтому для меня секрет заключается в том, чтобы отдавать на тренировках абсолютно все. В следующем году, я надеюсь, мы повторим то, что сделали в этом году, команда и я доверяю решениям тренера. Играть на "Сан-Сиро" - это всегда настоящий кайф. На следующей неделе не будет автобуса с открытым верхом, но это как бесконечная вечеринка, когда мы играем перед нашими болельщиками", - сказал Фраттеси.
Напомним, что в матче против "Милана", "Интер" оформил скудетто за 5 туров до конца. Сейчас разрыв между первым и вторым местами составляет разницу в 21 очко.
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