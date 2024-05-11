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Биссек: Мы сыграли очень хорошо. Я счастлив, как и все мои товарищи по команде

Италия
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Комментарий молодого защитника и новоиспеченного чемпиона Италии

Биссек: Мы сыграли очень хорошо. Я счастлив, как и все мои товарищи по команде

ANSA

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После матча чемпионата Италии "Фразиноне" - "Интер", который закончился победой чемпиона Италии со счетом 5:0, защитник "черно-синих" Янн-Аурель Биссек дал комментарий относительно игры своей команды:

"Мы сыграли очень хорошо. Я счастлив, как и все мои товарищи по команде: сегодня вечером все прошло хорошо. В течение недели мы работали так же, как и всегда, выполняя указания тренера. Мы все знали, что мы должны делать, а фантастические выступления приходят, когда ты хорошо тренируешься в течение недели. Все мои товарищи по команде помогали мне. Я все еще изучаю итальянский язык, и это не всегда легко для такого молодого игрока, как я, когда я выхожу на поле, но я совершенствуюсь. Я думаю, что это был очень позитивный первый сезон для меня, в котором мы выиграли два титула. Я не привык поднимать трофеи, когда мы выиграли Суперкубок, но я буду готов к церемонии награждения Скудетто", - сказал Биссек.

Напомним, что Якнн-Аурель летом 2023 перешел в "Интер" из датского "Орхуса" за 7 млн евро и сразу завоевал себе место в стартовом составе.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Мартыник
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