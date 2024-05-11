Комо Сеска Фабрегаса, Денниса Уайза и Тьерри Анри вышел в Серию А

В пятницу завершился регулярный сезон в итальянской Серии Б. По его итогам стали известны имена части команд, вышедших в Серию А, а также вылетевших в Серию С. Кроме того, определились пары плей-офф за выход в Высший дивизион и против вылета в Третий.

"Парма" обеспечила себе выход в Серию А ещё ранее. А непосредственно в 38-ом туре определился второй вышедший напрямую. По итогам первых таймов "Венеция" вышла на нужное для выхода второе место. Но по итогам полных матчей проиграла в гостях "Специи" со счетом 1:2, а "Комо" сыграл вничью дома с "Козенцей" (1:1) и стал вторым, вернувшись в Серию А после 21-летнего перерыва.

Также определились участники плей-офф, которые определят третьего вышедшего в Высший дивизион. Он начнётся 17-го мая матчем "Палермо" - "Сампдория", также на этой стадии сыграют "Катандзаро" и "Брешия". Победитель первой пары затем сыграет против "Венеции", а второй - против "Кремонезе".

Известны и имена трех вылетевших - "Асколи", "Фералписало" и "Лекко". "Бари" и "Тернана" сыграют в плей-офф против вылета. "Специя", игравшая в предыдущем сезоне в Серии А, спаслась от этого плей-офф благодаря победе над "Венецией".

Следует отметить, что главным тренером "Комо" (официально - ассистентом из-за отсутствия надлежащих документов) является Сеск Фабрегас, а Генеральным директором - ещё один бывший игрок "Челси" Деннис Уайз. Также одним из акционеров клуба и членом Совета Директоров является Тьерри Анри. Анри и Уайз присутствовали на трибунах стадиона "Джузеппе Синигалья" в пятницу.