"Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт": Президент Аталанты - о возможном продлении контракта с Гасперини

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал возможное продления контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

"У нас остался еще один год контракта. Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт Гасперини у нас. Если он захочет уйти, мы с сожалением будем разговаривать с ним. В данный момент мы не думаем вносить изменения в контракт Гасперини", — сказал Перкасси.