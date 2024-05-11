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"Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт": Президент Аталанты - о возможном продлении контракта с Гасперини
За 66-летним специалистом следят топ-клубы разных лиг
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал возможное продления контракта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
"У нас остался еще один год контракта. Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт Гасперини у нас. Если он захочет уйти, мы с сожалением будем разговаривать с ним. В данный момент мы не думаем вносить изменения в контракт Гасперини", — сказал Перкасси.
Напомним, Гасперини возглавил "Аталанту" в 2016 году. Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Контракт специалиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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