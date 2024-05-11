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Наполи примет решительные действия, лишь бы не продать Хвича Кварацхелия
Не хотят потерять ключевого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" не хочет продавать Хвичу Кварацхелию.
По имеющейся информации, за грузинским вингером следят такие клубы как: "ПСЖ" и "Барселона". Однако президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не планирует продавать грузина этим летом. Отмечается, что тем самым неаполитанцы хотят начать переговоры о новом контракте в ближайшие недели, чтобы избежать новых предложений из-за рубежа.
???????????? Napoli president De Laurentiis has no intention to sell Khvicha Kvaratskhelia this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024
Despite interest from PL clubs and PSG, Napoli want to keep Kvara as Osimhen is expected to leave — PSG also keen.
↪️ Napoli will push to extend Kvara’s contract as soon as possible. pic.twitter.com/x4JiIxnDlc
Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами.
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