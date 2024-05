Наполи примет решительные действия, лишь бы не продать Хвича Кварацхелия

"Наполи" не хочет продавать Хвичу Кварацхелию.

По имеющейся информации, за грузинским вингером следят такие клубы как: "ПСЖ" и "Барселона". Однако президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не планирует продавать грузина этим летом. Отмечается, что тем самым неаполитанцы хотят начать переговоры о новом контракте в ближайшие недели, чтобы избежать новых предложений из-за рубежа.

