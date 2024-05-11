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Наполи примет решительные действия, лишь бы не продать Хвича Кварацхелия

Италия

Не хотят потерять ключевого игрока

Наполи примет решительные действия, лишь бы не продать Хвича Кварацхелия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" не хочет продавать Хвичу Кварацхелию.

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По имеющейся информации, за грузинским вингером следят такие клубы как: "ПСЖ" и "Барселона". Однако президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис не планирует продавать грузина этим летом. Отмечается, что тем самым неаполитанцы хотят начать переговоры о новом контракте в ближайшие недели, чтобы избежать новых предложений из-за рубежа.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами.

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Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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