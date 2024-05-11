Монца хочет оформить полноценный трансфер Даниэля Мальдини из Милана

“Монца” планирует выкупить контракт Даниэля Мальдини с “Милана”. Об этом сообщает Николо Скира.

Сейчас “бело-красные” ведут переговоры с “Миланом” относительно полноценного трансфера. "Монца" уже подготовила контракт для полузащитника сроком до 2028 года.

Даниэль Мальдини выступает за "бело-красных" на правах аренды из "Милана". Он присоединился к команде 10 января и с того момента провел 11 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в три миллиона евро.