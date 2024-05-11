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Монца хочет оформить полноценный трансфер Даниэля Мальдини из Милана
Клубы ведут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
“Монца” планирует выкупить контракт Даниэля Мальдини с “Милана”. Об этом сообщает Николо Скира.
Сейчас “бело-красные” ведут переговоры с “Миланом” относительно полноценного трансфера. "Монца" уже подготовила контракт для полузащитника сроком до 2028 года.
Даниэль Мальдини выступает за "бело-красных" на правах аренды из "Милана". Он присоединился к команде 10 января и с того момента провел 11 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в три миллиона евро.
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