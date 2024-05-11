  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Монца хочет оформить полноценный трансфер Даниэля Мальдини из Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монца хочет оформить полноценный трансфер Даниэля Мальдини из Милана

Италия

Клубы ведут переговоры

Монца хочет оформить полноценный трансфер Даниэля Мальдини из Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Монца” планирует выкупить контракт Даниэля Мальдини с “Милана”. Об этом сообщает Николо Скира.

Сейчас “бело-красные” ведут переговоры с “Миланом” относительно полноценного трансфера. "Монца" уже подготовила контракт для полузащитника сроком до 2028 года.

Даниэль Мальдини выступает за "бело-красных" на правах аренды из "Милана". Он присоединился к команде 10 января и с того момента провел 11 матчей, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в три миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Лукаку вернется в Челси летом. Он не входит в планы лондонцев и готов снова покинуть команду
yellow-arrow
Наполи примет решительные действия, лишь бы не продать Хвича Кварацхелия
yellow-arrow
"Мы не рассматриваем ситуацию, при которой кто-то придёт и заберёт": Президент Аталанты - о возможном продлении контракта с Гасперини
Милан Даниэле Мальдини Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости