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Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Передача эстафеты

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"Россоблу" практически в Лиге Чемпионов

Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Передача эстафеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 36-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Болонья" 0:2

Голы: Ндой 9, Пош 12

Нереализованный пенальти: Политано 21 (вратарь)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Мадзокки 81), Лоботка, Ангисса (Траоре 81), Каюст (Распадори 72), Политано (Нгонг 61), Осимхен, Кварацхелия (Симеоне 81)

"Болонья": Равалья, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер (Эль Аззузи 82), Эбишер, Урбански (Фаббиан 73), Ндой (Орсолини 56), Зиркзее (Кастро 73), Одгар (Салемакерс 56)

Предупреждения: Кварацхелия 33, Каюст 47 - Лукуми 71

Главный арбитр: Лука Пайретто

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