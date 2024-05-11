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Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Передача эстафеты
"Россоблу" практически в Лиге Чемпионов
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Серия А. 36-й тур
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" - "Болонья" 0:2
Голы: Ндой 9, Пош 12
Нереализованный пенальти: Политано 21 (вратарь)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Мадзокки 81), Лоботка, Ангисса (Траоре 81), Каюст (Распадори 72), Политано (Нгонг 61), Осимхен, Кварацхелия (Симеоне 81)
"Болонья": Равалья, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер (Эль Аззузи 82), Эбишер, Урбански (Фаббиан 73), Ндой (Орсолини 56), Зиркзее (Кастро 73), Одгар (Салемакерс 56)
Предупреждения: Кварацхелия 33, Каюст 47 - Лукуми 71
Главный арбитр: Лука Пайретто
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