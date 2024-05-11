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Серия А. Скамейкотерапия Пиоли помогла - Милан разгромил Кальяри
Как раз после возвращения лидеров на поле
Фото: https://twitter.com/acmilan
Серия А. 36-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Кальяри" 5:1
Голы: Беннасер 35, Пулишич 59, 86, Рейндерс 74, Леау 83 - Нандес 63
"Милан": Спортьелло, Калулу, Тиав, Габбия (Томори 46), Флоренци (Эрнандес 68), Рейндерс, Беннасер (Побега 84), Муса, Чуквуэзе (Леау 46), Жиру (Окафор 46), Пулишич
"Кальяри": Скуффет, Мина (Витеска 88), Доссена (Ацци 76), Оберт, Дзаппа, Прати, Сулемана, Дейола (Ористаньо 76), Нандес (Лападула 76), Лувумбо, Шомуродов (Мутандва 82)
Предупреждения: Беннасер 28, Габбия 33 - Мина 69
Главный арбитр: Симоне Соцца
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