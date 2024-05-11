  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Скамейкотерапия Пиоли помогла - Милан разгромил Кальяри
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Скамейкотерапия Пиоли помогла - Милан разгромил Кальяри

Италия

Как раз после возвращения лидеров на поле

Серия А. Скамейкотерапия Пиоли помогла - Милан разгромил Кальяри

Фото: https://twitter.com/acmilan

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 36-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Кальяри" 5:1

Голы: Беннасер 35, Пулишич 59, 86, Рейндерс 74, Леау 83 - Нандес 63

"Милан": Спортьелло, Калулу, Тиав, Габбия (Томори 46), Флоренци (Эрнандес 68), Рейндерс, Беннасер (Побега 84), Муса, Чуквуэзе (Леау 46), Жиру (Окафор 46), Пулишич

"Кальяри": Скуффет, Мина (Витеска 88), Доссена (Ацци 76), Оберт, Дзаппа, Прати, Сулемана, Дейола (Ористаньо 76), Нандес (Лападула 76), Лувумбо, Шомуродов (Мутандва 82)

Предупреждения: Беннасер 28, Габбия 33 - Мина 69

Главный арбитр: Симоне Соцца

По теме
yellow-arrow
Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Передача эстафеты
yellow-arrow
Монца хочет оформить полноценный трансфер Даниэля Мальдини из Милана
yellow-arrow
Лукаку вернется в Челси летом. Он не входит в планы лондонцев и готов снова покинуть команду
Серия А Милан Кальяри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости