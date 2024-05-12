Конте согласился бы возглавить Милан, но захочет ли Милан приглашать Конте

Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что Антонио Конте интересна работа в "Милане".

"Милан" еще не нашел тренера на следующий сезон, они по-прежнему рассматривают варианты с Фонсекой и Консейсау. Я знаю, что Конте согласился бы возглавить "Милан", но еще придется узнать, захочет ли "Милан" приглашать Конте. С Де Дзерби контактов еще не было", — приводят слова журналиста Milan News.

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Напомним, Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год. Последним местом работы Антонио был "Тоттенхэм", который он оставил весной 2023 года. Консейсау возглавляет Порту с 2017 года. Второй кандидат на должность главного тренера "Милана" Пауло Фонсека возглавляет "Лилль", его контракт с французской командой истекает летом этого года. Де Дзерби с 2022 года тренирует "Брайтон".