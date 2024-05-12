  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте согласился бы возглавить Милан, но захочет ли Милан приглашать Конте
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте согласился бы возглавить Милан, но захочет ли Милан приглашать Конте

Италия

Мысли журналиста Джанлуки Ди Марцио

Конте согласился бы возглавить Милан, но захочет ли Милан приглашать Конте

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что Антонио Конте интересна работа в "Милане".

Читайте такжеИз черно-белого в черно-красный. Аллегри может заменить Стефано Пиоли в Милане

"Милан" еще не нашел тренера на следующий сезон, они по-прежнему рассматривают варианты с Фонсекой и Консейсау. Я знаю, что Конте согласился бы возглавить "Милан", но еще придется узнать, захочет ли "Милан" приглашать Конте. С Де Дзерби контактов еще не было", — приводят слова журналиста Milan News.

Читайте такжеИзвестно, почему Де Дзерби отказался возглавить Интер

Напомним, Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год. Последним местом работы Антонио был "Тоттенхэм", который он оставил весной 2023 года. Консейсау возглавляет Порту с 2017 года. Второй кандидат на должность главного тренера "Милана" Пауло Фонсека возглавляет "Лилль", его контракт с французской командой истекает летом этого года. Де Дзерби с 2022 года тренирует "Брайтон".

По теме
yellow-arrow
Гарантировали участие в Суперкубке. Милан — Кальяри 5:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Серия А. Скамейкотерапия Пиоли помогла - Милан разгромил Кальяри
yellow-arrow
Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Передача эстафеты
Антонио Конте Паулу Фонсека Сержиу Консейсау Милан Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Milan News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости