  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Борьба за пятое место – смотреть онлайн трансляцию матча

Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Аталанта" – "Рома" еще не решающий, не финальный в борьбе за выход в Лигу Чемпионов. Ведь первая в финале Лиги Европы, потому возможен вариант, при котором обе выйдут в ЛЧ. Также после очного матча останутся пять матчей лиги на двоих, способные все изменить. Да и "Лацио" преследует и теоретически ещё может достать. Тем не менее, матч в Бергамо очень важен.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Италии, 36-й тур

12 мая 2024. Бергамо, "Гевисс Стэдиум"

"Аталанта" 21:45 "Рома"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Аталанта - Рома
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Серия А. Наполи - Болонья 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Серия А. Лацио отпраздновал 50-летие первого Скудетто победой, Коваленко не играл
yellow-arrow
Милан заинтересован в подписании игрока с чемпионата Германии
Аталанта (Бергамо) Серия А телетрансляции Рома Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости