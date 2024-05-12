Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Матч "Аталанта" – "Рома" еще не решающий, не финальный в борьбе за выход в Лигу Чемпионов. Ведь первая в финале Лиги Европы, потому возможен вариант, при котором обе выйдут в ЛЧ. Также после очного матча останутся пять матчей лиги на двоих, способные все изменить. Да и "Лацио" преследует и теоретически ещё может достать. Тем не менее, матч в Бергамо очень важен.

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Чемпионат Италии, 36-й тур

12 мая 2024. Бергамо, "Гевисс Стэдиум"

"Аталанта" 21:45 "Рома"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1