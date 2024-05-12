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Аталанта - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Борьба за пятое место – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч "Аталанта" – "Рома" еще не решающий, не финальный в борьбе за выход в Лигу Чемпионов. Ведь первая в финале Лиги Европы, потому возможен вариант, при котором обе выйдут в ЛЧ. Также после очного матча останутся пять матчей лиги на двоих, способные все изменить. Да и "Лацио" преследует и теоретически ещё может достать. Тем не менее, матч в Бергамо очень важен.
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Чемпионат Италии, 36-й тур
12 мая 2024. Бергамо, "Гевисс Стэдиум"
"Аталанта" 21:45 "Рома"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Аталанта - РомаСмотреть трансляцию
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